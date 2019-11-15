İzmir eğik binalar için imar planı hazırlanacak

Eğik binalar için imar planı hazırlanacak

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, 40 yıldan fazla süredir yatık duran ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için valiliğin tahliye tebligatı göndermesiyle mülk sahiplerinin boşaltmaya başladığı 5 bina için imar revizyonu yapılacak. Karşıyaka Belediyesi, en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştireceğini duyurdu.

Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir eğik bulunan binaların depreme dayanıklı olmadığının raporlanması üzerine İzmir Valiliği, 15 Kasım'da tahliye tebligatı gönderip, 5 binanın 1 hafta içinde boşaltılmasını istedi. Sürenin kısa olması nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ve mülk sahiplerinin Vali Erol Ayyıldız ile görüşmesi üzerine, bina analizlerinin yeniden yapılması ve bu süreçte oturanların binada ikamet etmemesi kararına varıldı. Karardan yaklaşık 1 ay sonra 5 binadaki dairelerin çoğu boşaltılırken, Karşıyaka Belediyesi binalarda riskli yapı etüdü çalışmalarının sürdüğünü, en kısa sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunu gerçekleştirileceğini bildirdi. Belediye yaptığı yazılı açıklamada, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların görüşleri dikkate alınarak ada ya da parsel bazında yapılacak planlama yapılacağı bildirildi. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, şöyle dedi

Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun.