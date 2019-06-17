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İZMİR Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi

1 saat önce

Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesiKAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Eğitim- Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, yıl boyunca eğitim kurumlarında yaşanan sorunları ve beklentileri açıkladı. Sendika, sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesini istedi.
Eğitim-Sen İzmir Şubeleri, sendika binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılının değerlendirmesini yaptı. Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, yaptığı açıklamada, sözde değil gerçekten öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine değer verilmesini istediklerini belirtti. Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade eden Necip Vardal, Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan, şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz dedi.
EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ
Sözleşmeli, ücretli öğretmenlerin, kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Vardal, sözlerini şöyle sürdürdü
Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmelidir. Ek dersler için ödenen ücret artırılmalıdır. İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Öğretmenleri başarılı- başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler Günü genelgesi geri çekilmelidir. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir.
Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) sınıfta bıraktığını savunan Vardal, Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin omzundaki yükün arttığı 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yoğun tartışmaların gölgesinde sona erdi. Özellikle Bakan Ziya Selçuk tarafından yürütülen değişim algısı ve sorunlara çözüm üretileceği beklentisi çöktü diye konuştu.
İZMİR Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: DHA
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