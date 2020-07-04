İZMİR Ekolojik köprü tamamlandı - Son Dakika

İZMİR Ekolojik köprü tamamlandı

Ekolojik köprü tamamlandıULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı.

Ekolojik köprü tamamlandı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir- Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Bölgeye 2 ekolojik köprü daha yapılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi. Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı. Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi. Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR

Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek. Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu. Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Çeşme, Yaban, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:53 Kaynak: DHA

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