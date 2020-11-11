İzmir Ekonomi'de 'iletişim' zirvesi - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi, 5 ülkeden toplam 130 iletişimcinin katıldığı ve pandemi nedeniyle bu yıl online gerçekleşen Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. "Süreklilikler ve Kesintiler" temasıyla, 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda, 107 bilimsel çalışmanın sunumu yapıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi, İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (İLDEK) ve İletişim Araştırmaları Derneğinin (İLAD) iş birliğiyle yapılan sempozyumda, iletişim alanında çalışmalarıyla dikkat çeken Amsterdam Üniversitesinden Prof. Dr. Guda Van Noort, Antwerp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Philippe Meers ve Loughborough Üniversitesinden Dr. Ece Algan konuşmacı olarak yer aldı. İletişim çalışmalarında farklı disiplin ve yaklaşımları bir araya getiren sempozyumda, 27 farklı oturum düzenlendi. Sempozyumun tüm oturumları, Cisco'nun sponsorluğu ile Webex meetings platformu üzerinden başarı ile yürütüldü. Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Azerbaycan ve Yunanistan'dan toplam 130 iletişim akademisyeni katıldı.

Düzenleme Komitesi Başkanı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu açılış konuşmasında, "Dijital Çağda İletişim Sempozyumu için yaklaşık iki yıl önce hazırlıklara başladık; ancak Covid-19 salgını bizi bir karar aşamasına getirdi. Bu zorlu günlerde bizim de zor bir karar vermemiz gerekiyordu. ya bu konferansı alıştığımız şekilde yapabilmemiz için belirsiz bir tarihe kadar erteleyecek ya da içinde bulunduğumuz dönüşümü kabul edip bu yeni formda çevrimiçi olarak meslektaşlarımız ile bir araya gelecektik. Ne mutlu ki İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, büyük bir deneyim kabul ettiğimiz bu çevrimiçi sempozyumu ilk günkü heyecan ve istekliliğimizi koruyarak yapmaya karar verdik. Bu kararlığımızın en önemli sebeplerinden biri, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda, dijital çağda iletişime dair söylenecek çok söz olduğunu biliyor olmamızdı" dedi.

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ise konuşmasında, İLAD ve akreditasyon değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi. Türkiye ve KKTC üniversitelerinde iletişim eğitimi veren programlara akreditasyon verme yetkisine sahip olan İLAD'ın 2018 yılından beri 50'den fazla genel ve ara değerlendirme yaptığını söyleyen Aziz, "Sempozyumu omuzlayan, bugüne kadar bu işi başarıyla götüren başta Ebru Uzunoğlu olmak üzere İletişim Fakültesi'nin tüm üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sempozyumda uzaktan da olsa tüm meslektaşlarımızla birlikte, birbirimizin yakınlığını hissettik. Akademisyenlik her durumda, her konumda bilgi üretmek demektir" diye konuştu.

Uluslararası düzeyde yaptığı bilimsel çalışmalarla kendini kanıtlayan 3 önemli akademisyen, sempozyumda davetli konuşmacı olarak yer aldı. Amsterdam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Guda Van Noort, dijital çağda markalar ve tüketiciler arasındaki dengesiz ilişkiler üzerine bir konuşma yaptı. Noort, dijital teknolojiler sayesinde tüketicinin tüm verisinin işlenmesi neticesinde ortaya çıkan etik sorunlara ilişkin çalışmalarını ve görüşlerini paylaştı. İngiltere Loughbourg Üniversitesinden Dr. Ece Algan ise karantinanın dijital eşitsizlikler üzerindeki etkilerini yorumladı. Antwerp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Philip Meers, Belçika'daki gençlerin film izleme alışkanlıkları ile ilgili uzun dönemli araştırma sonuçlarını katılımcılara aktardı. - İZMİR