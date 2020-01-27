İzmir Ekonomi'de 'münazara' heyecanı - Son Dakika

Öğrencilerin iletişim becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen Münazara Turnuvasına ev sahipliği yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 10 üniversiteden gençleri bir araya getirdi. İkişer kişiden oluşan 36 takımın yer aldığı turnuvada öğrenciler, komite tarafından kendilerine verilen konuları en iyi şekilde savunmak için mücadele etti.



İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Münazara Kulübünün gerçekleştirdiği turnuva yapıldı. Turnuvada öğrencilere, 5 kişilik komite tarafından spor, sanat, eğitim, ekonomi ve bilim gibi farklı dallardan çalışma konuları verildi. Münazara formatı gereği, her takımın karşısında da muhalefet görevi yapacak başka bir takım oluşturuldu. Jüri önünde sunumlar yaparak düşüncelerini etkili bir şekilde aktarmak için mücadele eden öğrenciler, birbirlerinin tezlerini çürütmeye çalıştı. Öğrencilerin zamanı iyi yönetme, fikirlerini topluluk önünde ifade etme becerisinin gelişmesini sağlayan turnuvaya; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi öğrencileri katıldı.



İEÜ Münazara Kulübü Başkanı Yağız Kaan Atalay, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdikleri turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Atalay, "Münazara turnuvası, hepimizin kişisel gelişimine büyük fayda sağlıyor. Ayrıca farklı şehirlerdeki öğrencilerle tanışma, çevremizi geliştirme imkanı da buluyoruz. Bu sene turnuvaya katılanların büyük çoğunluğunu, İzmir dışından gelen arkadaşlarımız oluşturdu. Turnuva vesilesiyle onlara, üniversitemizi de detaylı olarak tanıttık. Önümüzdeki yıllarda, daha geniş katılımla yeni turnuvalar düzenlemeyi sürdüreceğiz" dedi.



Büyük heyecana sahne olan turnuvada birinciliği; " Greta Thunberg'in, iklim değişikliğine karşı mücadelenin önemli bir simgesi haline gelmesi yanlıştır" tezine muhalefet ederek, Galatasaray Üniversitesinden Emirhan Kınataş ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Rana Aydın elde etti. - İZMİR