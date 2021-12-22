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İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu - Son Dakika

İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu

22.12.2021 13:07
İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye genelinde girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre ilk 50 üniversitenin belirlendiği listede yer aldı.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye genelinde girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre ilk 50 üniversitenin belirlendiği listede yer aldı. TÜBİTAK'ın öncülüğünde yapılan inceleme neticesinde açıklanan '2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nin 42'nci sırasında yer bulan İEÜ, bir yıl aradan sonra yeniden listeye girmenin gururunu yaşadı.

İEÜ, geçen yıla göre de önemli bir artış sağlayarak toplam 36,30 puanla Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında da 11'inci oldu. Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarının ölçüldüğü endeks, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Endeks; öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin, 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmesi sonucu oluşturuldu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, girişimcilik ve yenilikçiliğin geliştirilmesi yolunda istikrarla ilerlediklerini söyledi. Prof. Dr. Aşkar, "Üniversitemizdeki tüm etkenler, girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin oluşması hedefiyle kenetlendi. Nitelikli bir büyüme ve gelişim stratejisi belirleyerek kararlı adımlar atıyoruz. İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) girişimcilik ve yenilikçilik vizyonuyla üniversitemizin hedefleri de örtüşüyor. Bu noktada İZTO'dan her daim destek alıyoruz. Sağlanan bu birliktelik; gençlerimize, şehrimize ve ülkemize yeni değerler katıyor. Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize yeni fırsatlar doğuruyor. Stratejik planlamamızı daha da geliştirerek yenilikçilik ve girişimcilik alanında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

'YÜKSEK TEKNOLOJİ VE TOPLUMSAL FAYDA'

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mühendislikte yüksek teknoloji; sosyal bilimlerde de niteliksel dönüşüm ve toplumsal faydayı ön plana çıkarıyoruz. İş dünyasının ihtiyaçlarına çözüm sunmanın, şehir ve bölgemize uygun yenilikçi fikirler geliştirmenin arayışı içindeyiz. Bu hedefle son dönemde enerji, sağlık ve teknoloji alanında üniversite olarak birçok ödül aldık. Covid-19 virüsünü tespit eden tanı kiti, ortamı sterilize eden akıllı robot ve sanayicinin önemli bir ihtiyacını karşılayan otonom taşıma robotu gibi birçok projeyi buna örnek gösterebilirim. Bunun yanı sıra üniversitemiz; ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısında 8'inci, ulusal faydalı model belgesi sayısında 3'üncü, BİGG (Bireysel Genç Girişim) firma sayısında da 8'inci sırada yer alıyor. Yani çok önemli 3 kriterde de ülkemiz genelinde ön sıralardayız. Girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde bulunmamız da doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer alacağız."


- İzmir
İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu
İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu

Girişimcilik, Türkiye, Ekonomi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Ekonomi 'girişimcilik ve yenilikçilik' endeksinde 42'nci oldu - Son Dakika
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