Son Dakika Haberleri: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotayı Kuzey Kutbuna Çevirdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotayı Kuzey Kutbuna Çevirdi

1 saat önce

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı protokolüne göre, Türkiye'nin kutuplarda enerji aktörlerinden olması için yol haritası hazırlanacağı belirtildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rotayı Kuzey Kutbuna Çevirdi, System.String[]
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı protokolüne göre, Türkiye'nin kutuplarda enerji aktörlerinden olması için yol haritası hazırlanacağı belirtildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan projeyle, "Kutup Araştırmaları 2018" yılı çağrısı sonuçlandı. 22 farklı kurumdan 44 projenin sunulduğu programda 7 proje önerisine destek çıktı. İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı tarafından Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG), alanında, "Arktik Bölgesinde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması" başlıklı proje de desteklenen projeler arasında yer aldı.

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, günümüzde Kuzey Kutup Bölgesi (Arktik Bölgesi), dünyadaki keşfedilmemiş ve teknik olarak geri kazanılabilir kaynakların yüzde 22'sini barındırdığını ve uluslararası enerji aktörlerinin odak noktası haline gelmeye başladığını söyledi. Kuzey kutup bölgesinin dünyadaki petrol rezervlerinin yüzde 13'üne ve doğal gaz kaynaklarının yüzde 30'una sahip olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Biresselioğlu, Türkiye'nin bölgede aktif güç olması için çalışma hazırlayacaklarını kaydetti. İklim değişikliği etkilerinin ışığında bölgenin öneminin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Biresselioğlu, üç aşamadan oluşacak projede Türkiye'nin Kuzey kutup bölgesi ile ilgili stratejik konumlanmasına yön verecek bir yol haritası hazırlanacağını kaydetti. Doç. Dr. Biresselioğlu, "Bu yol haritası ile birlikte Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren kuzey kutup bölgesinde başlayan bilimsel çalışmalarına destek olmayı hedefliyoruz; ayrıca ülkemizin 2015 yılı itibariyle Arktik Konseyi'ne katılımı konularında atılan diplomatik adımlarında da katkı sağlamayı istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:39 Kaynak: İHA

Türkiye, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güncel
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