İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik

21.12.2020 10:20
İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik, System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), pandemiyle birlikte yüzde 52 büyüyen e-ticaret ve rekor seviyede gelişen dijitalleşmeye kayıtsız kalmayarak, öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmesi amacıyla 'dijital değişim' hareketi başlattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), pandemiyle birlikte yüzde 52 büyüyen e-ticaret ve rekor seviyede gelişen dijitalleşmeye kayıtsız kalmayarak, öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmesi amacıyla 'dijital değişim' hareketi başlattı. Öğrencilerinin dijitalleşmedeki büyüme içinde yerini almasını, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesini amaçlayan İEÜ, ders içeriklerini güncelledi ve Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla iş birliklerini artırdı.

Toplam bin 200 öğrencinin okuduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, dijitalleşme konusunda ağırlık kazanan eğitimin merkezi olurken, öğrencileri için özel bir program oluşturdu. İlk aşamada başvuruda bulunan 300 öğrenciye, e-ticaret üzerine online eğitimler verilecek. İEU'nin Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak uzaktan eğitimlerde, ülkemizde e-ticaret sistemleri oluşturmada lider firmalarından birinin e-ticaret altyapısı kullanılacak. 23 Ocak'a kadar sürecek program kapsamında; e-ticaretin temel kavramları, çoklu dil seçenekleri, kampanya gelişimi, ürün kişiselleştirme gibi birçok konuda eğitim görecek İEÜ'lü gençler, sınav sonucuna göre sertifika almaya hak kazanacak.

Ayrıca, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarımı Programı öğrencilerine de ikinci dönemden itibaren kodlama ve kullanıcı ara yüzü eğitimi verilecek. Bu sayede, e-ticaret tasarımlarıyla ilgili tüm süreçlere hakim olacak gençler, henüz mezun olmadan yaşıtlarına fark oluşturacak. Dış Ticaret Programı öğrencileri için tasarlanan e-ticaret Uygulamaları dersine ise e-ihracat ve e-pazarlama alanından bizzat sektör temsilcileri katılacak.

Her hafta öğrencilerle bir araya gelecek uzman isimler, sektörün püf noktalarını gençlere aktaracak. Bunlara ek olarak, bahar döneminde 'Elektronik Ticaret Sistemleri ve Uygulamaları' dersi de müfredata eklendi. Öğrenciler, e-ticaret sitelerinin altyapıları, ara yüz ve modül entegrasyonları, online ödeme sistemleri, web sitesi güvenliği ve internet reklamcılığı gibi konularda kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim görecek. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, pandemiyle birlikte dünyanın hızlı bir değişim yaşadığını söyledi. Üniversitelerin de bu değişimi yakalaması ve gençleri doğru yönlendirmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aşkar, meslek yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen yeniliklerin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

"İzmir, dijitalleşmeyi merkezine alan ve dijital gençlerin yetiştiği öncü şehirlerden biri olabilir"

Prof. Dr. Aşkar, "Dijitalleşme, uzun süredir gündemde olan bir kavram; ancak pandemi, bu kavramı birden hayatımızın merkezine getirdi. Sadece eğitim, ticaret ve iş dünyasında değil, neredeyse her sektörde dijitalleşme rekor hız kazandı. Türkiye'deki e-ticaret rakamları, buna küçük bir örnek. 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret hacminin bu yıl sonunda 213 milyar TL olması bekleniyor. Dijitalleşme alanında faaliyet gösteren firma sayısı artıyor. Bu alanda yetkin gençlere ihtiyaç da yükseliyor. Dünyadaki bu değişime öğrencilerimizi hazırlamak için gerekli hazırlıkları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Meslek yüksekokulu bünyesinde başlattığımız dönüşüm süreci, zaman içinde üniversitemizde hızla yayılacak. İzmir tam bir eğitim şehri, her alanda büyük potansiyel barındırıyor. İzmir, dijitalleşmeyi merkezine alan ve dijital gençlerin yetiştiği öncü şehirlerden biri olabilir. İzmir Ticaret Odası'nın da bu alanda attığı çok önemli adımlar, planladığı projeler var. Üniversite olarak biz de dijital gelişime kayıtsız kalmadık. Şehrimize katkı sağlayacağına inandığımız proje ve iş birliklerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi.

"Dijital düşünmek zorundayız"

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder ise dijital düşünen ve kendini bu alana yönlendiren gençler yetiştirmek zorunda olduklarını söyleyerek, "Üniversite sıralarında oturan her gencimiz, aynı zamanda bizim ve ülkemizin geleceği. Bizler, sadece nitelikli teorik eğitim vermeyi, öğrencileri diploma sahibi yapmayı yeterli göremeyiz, başarı olarak değerlendiremeyiz. Bizim amacımız, gerçekten fark oluşturan, iş gücü sıkıntısı çeken firmaların talep ettiği, kendini farklı alanlarda da geliştiren ve sahadaki uygulamaları bilen gençler yetiştirmek. Meslek yüksekokulu olarak başlattığımız, dijitalleşme alanında gençlerimizi birkaç adım öne çıkaracak eğitim programının amacı da budur. Öğrencilerimizin geri dönüşleri, sertifika programına ilgisi, firmalardan gelen değerlendirmeler oldukça iyi. Bu anlamda örnek ve öncü olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik
İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik
İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik
İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik
İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye, Ticaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Ekonomi Üniversitesinde dijital seferberlik - Son Dakika


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