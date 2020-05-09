İzmir Ekonomili gençler, Anneler Günü'nde yaşlıları unutmadı - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğrenci Konseyi, huzurevinde kalan ve korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarı çıkmayan yaşlıların "Anneler Günü"nü unutmadı. İEÜ'lü gençler, İzmir Ticaret Odası 5. Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu ile iş birliği yaparak temin ettikleri 42 adet saksı çiçeğini, yaşlılara ulaştırılması için Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğüne iletti.



Anneler Günü'nün kutlanacağı pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle, Bayraklı'daki Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılara gidecek çiçekler, müdürlük yetkilileri tarafından teslim edilecek. Rengarenk çiçeklere, üzerinde "Her biriniz, gölgenizde durarak bile çok şey öğrendiğimiz çınar ağaçlarımızsınız. Bu yıl salgın nedeniyle ellerinizden öpemedik, sohbet edemedik. Sevgimizi, kucaklarınızı çiçekle doldurarak göstermek istedik. Anneler Günü'nüz kutlu olsun" yazılı etiket de yapıştırıldı.



"Annelerimiz için ne yapsak az"



Korona virüsle ilgili sürecin yaşlıları çok etkilediğine dikkat çeken İEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Buğra Kaan Günay, çiçek göndererek onlara moral vermeyi amaçladıklarını söyledi. Günay, "İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak, salgın nedeniyle ellerinden öpüp sohbet edemediğimiz annelerimizin kucaklarını çiçekle doldurmak istedik. Saksı çiçeklerini, güzel dileklerimizi de ekleyerek, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğüne teslim ettik. Bizlerin üzerinde çok emeği olan, hakkını asla ödeyemeyeceğimiz annelerimiz için ne yapsak az. İnanıyorum ki, en kısa sürede salgını atlatacağız. Yaşlarılarımızla yeniden birlikte olacağımız, onlarla gönüllerince vakit geçireceğimiz günlere ulaşacağız. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyoruz" dedi. - İZMİR