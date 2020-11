İzmir Ekonomili profesöre 'TÜBİTAK' onuru - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, TÜBİTAK 2020 Teşvik Ödülüne layık görüldü. Enerji politikalarının analizi ve ilgili politika yapım süreçlerinin; çevresel, politik, sosyal ve ekonomik etkileri, enerji güvenliği gibi pek çok konuda 30'u aşkın uluslararası makalesi yayınlanan, şimdiye dek 5 farklı ülkede ders veren Prof. Dr. Biresselioğlu, ülkemizde ödüle ulaşan 13 akademisyen arasına girmeyi başardı. Prof. Dr. Biresselioğlu, aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek törende ödülünü alacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla verdiği "Bilim Ödülleri" için incelemelerini titizlikle gerçekleştirdi. Uluslararası jüri, Türkiye'deki akademisyenlerin makalelerini, projelerini ve diğer akademik çalışmalarını inceledi, çalıştıkları alandaki yenilikçi fikirlerini temel aldı.

Enerji verimliliği ve enerji dönüşümü alanında birçok Ufuk 2020 Avrupa Birliği projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan, ülkemizin enerji alanındaki potansiyelinin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, ortaya koyduğu fikir ve projelerle TÜBİTAK'ın da dikkatini çekti. Prof. Dr. Biresselioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı listeyle birlikte, TÜBİTAK tarafından bu yıl Teşvik Ödülüne layık görülen 13 bilim insanı arasında yer aldı. Prof. Dr. Biresselioğlu'nun almış olduğu bu ödül, bilime uluslararası düzeyde katkı yapacak üstün nitelikte çalışmalar gerçekleştirdiğini de kanıtladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, aynı zamanda sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'deki tek yüksek lisans programının da bağlı olduğu Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütüyor. Prof. Dr. Biresselioğlu, "Enerji, günümüzde tüm dünyanın odaklandığı, ülkelerin kapsamlı politikalar oluşturduğu önemli bir alan. Ben de bu alanda uzun süredir sosyal bilimler çerçevesinde çalışmalar yapıyor, ülkemize bu alanda katkı sağlamayı amaçlıyorum. TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, böylesine prestijli bir bilim ödülünü almak, Türkiye'nin en önemli akademisyenleri arasında gösterilmek beni mutlu etti. Üniversitemin ismini bu vesileyle duyurduğum için de ayrıca gurur duydum" dedi.

"Türkiye enerji alanında büyük aşama kaydetti"

Prof. Dr. Biresselioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ödül tarafıma, enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut enerji ve çevre politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, enerji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkileri ile toplumun karşılaştığı zorluklar konularındaki uluslararası çalışmalarım neticesinde tevcih edildi. Aldığım ödül, aynı zamanda sorumluluğumu da artırıyor. Türkiye, enerji alanındaki çalışmalarına hız veren, dünya genelinde dikkat çeken adımlar atan, enerji dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefleyen, enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda aşama kaydeden bir ülke. Hızla artan yenilenebilir enerji yatırımları ve Akdeniz'de, Karadeniz'de yapılan keşif çalışmaları, bunun en güzel örneği. Bu noktada, enerji alanında yapılan her çalışmanın büyük önem taşıdığını biliyor, bu bilinçle hareket ediyorum."

Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Avrupa Enerji Araştırmaları Birliğinin (EERA) "e3s" ortak programının yürütme kurulu üyesi ve Akdeniz İnsanları Meclisinin de (ACIMEDIT) İzmir Başkanı. Prof. Dr. Biresselioğlu'nun birçok makalesi, uluslararası endekslerde taranan en prestijli ve yüksek etki faktörlü Energy Research and Social Science, Energy Policy, Journal Of Cleaner Production ve Renewable Energy gibi dergilerde yayınlandı. Prof. Dr. Biresselioğlu, enerji dönüşümü ve enerji politikaları konusunda ECHOES, EERADATA, eCREW, ENCHANT gibi birçok AB Ufuk 2020 projesinde "İş Paketi Lideri" olarak görev yapıyor. Hali hazırda, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye'nin Kuzey Kutbu Bölgesine yönelik yol haritasını hazırlamayı amaçlayan bir proje de yürütüyor. Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Misafir Öğretim Üyesi olarak Enerji Güvenliği ve Politikaları konularında Den Haag University (Hollanda), University of Aalborg (Danimarka), Budapest College of Management (Macaristan), University of Salerno (İtalya) ve University of Minho'da (Portekiz) dersler de verdi. - İZMİR