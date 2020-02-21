İzmir elanur'un ardından, bartu'nun hikayesi de gururlandırıyor - Son Dakika

Elanur'un ardından, Bartu'nun hikayesi de gururlandırıyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Elanur Akıncı'nın (10), 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya 1'inciliğini paylaştığı birçok öğrenci arasında olan Bartu Uğur'un (10) hikayesi, ailesini gururlandırıyor. Disleksi rahatsızlığı (Zeka seviyesinde herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen öğrenme güçlüğü çekilmesi durumu) sebebiyle okumayı 2'nci sınıfta sökebilen 4'üncü sınıf öğrencisi Bartu Uğur, bugün kazandığı dünya 1'inciliği hakkında "Hem ben, hem ailem hem de beni tanıyan herkes çok mutlu. Derslerime düzenli olarak çalışıyorum ve bu başarıyı bu sayede kazandım" dedi.

İzmir'de, dezavantajlı bir devlet okulunda öğrenimini sürdüren ve 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 1'incilik elde eden Elanur Akıncı Türkiye'nin gündemine oturmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Akıncı'yı telefonla arayarak tebrik etmişti. Akıncı'nın ardından, onun dünya 1'inciliğini paylaştığı öğrenciler arasında bulunan Bartu Uğur'un hikayesi de hem kendisini hem de ailesini gururlandırıyor. Okumayı ancak 2'nci sınıfta sökebilen oğlu Bartu Uğur'da disleksi rahatsızlığı bulunduğunu öğrenen babası Mümtaz Uğur, önce oğlunun önce okulunu değiştirdi, ardından, oğlunu disleksi rahatsızlığı bulunan öğrencilere has eğitim veren özel bir kuruma gönderdi. ELANUR GİBİ O DA DÜNYA 1'İNCİSİ OLDU

Aldığı destekle birlikte Bartu Uğur, önce okuma yazmasındaki hızını ilerletti, ardından da okulunun en başarılı öğrencileri arasına girdi. Son olarak, dünya genelinde 7 bin 328 öğrencinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katılan Uğur, burada Dünya 1'inciliği başarısını elde etti.

'BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM'

Bartu Uğur, konuyla ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, "Matematiği çok seviyorum. Derslerime düzenli olarak çalışıyorum. Sınavda sorular zordu ve bazılarını yaparken zorlandım. Ancak Dünya 1'inciliği gibi bir sonuç aldım ve çok mutluyum. Ailem, arkadaşlarım ve bütün tanıdıklarım benim bu başarım sebebiyle çok mutlu oldular. İlerideki amacım ise bilim adamı olmak" dedi. Bartu Uğur'un babası Mümtaz Uğur ise, çocuklarının disleksi rahatsızlığına sahip olduğunu öğrendiklerinde panik yaptıklarını belirterek, "En başta biz bu rahatsızlığın ne olduğunu bilmediğimiz için çok şaşırdık. Araştırdığımızda neler yapmamız gerektiğini öğrendik ve oğlumuzu disleksi rahatsızlığına sahip olanlar için özel eğitim veren bir kuruma gönderdik, okulunu da değiştirdik. Şimdi bu başarısı bizlere rüya gibi geliyor, onunla gurur duyuyoruz. Uzunca bir süre okumayı dahi sökemeyip, şimdi böyle bir başarıyı kazanmayı doğru eğitime borçluyuz." dedi. Disleksi rahatsızlığının çoğu kişi tarafından yanlış anlaşıldığının altını çizen Mümtaz Uğur, "Biz, Ege Üniversitesi aracılığıyla yapılan testlerde, Bartu'nun üstün zekalı olduğunu öğrendik. Yani bu rahatsızlığın kişinin zeka seviyesiyle hiçbir alakası yok. Birçok bilim insanı ve filozofun bu rahatsızlıktan mustarip olduğu bugün biliniyor" dedi.

AYNI OKULDA, AYNI BAŞARIYI ELDE EDEN 3 ÖĞRENCİ DAHA VAR

Ayrıca, Bartu Uğur'un okuduğu özel okulda, aynı yarışmada 1'ncilik elde eden 2'nci sınıf öğrencisi Ayşe Ebrar Alkan ile 3'üncü sınıf öğrencileri Nihat Efe Eser ve Yiğit Vatansever de, çok mutlu olduklarını ve matematiği çok sevdiklerini, bundan sonra da yarışmalarda 1'incilik elde etmek istediklerini söyledi.