İzmir-Elazığ Seferini Yapan Yolcu Uçağı Geri Döndü
34 dakika önce
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Elazığ yolcu uçağının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle İzmir'e geri döndüğü bildirildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
'ndan kalkan Elazığ
yolcu uçağının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle İzmir'e geri döndüğü bildirildi. Pegasus
Hava Yollarına ait PC31130 sefer sayılı yolcu uçağı, İzmir-Elazığ seferini yapmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kalkıştan bir müddet sonra İzmir'e geri döndüğü belirtildi. Uçağın, teknik kontrollerinin yapılmasının ardından Elazığ'a tekrar seferini gerçekleştireceği belirtildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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