İzmir Elektrik Fabrikası Müze Olsun" Talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir'deki adaylara çağrıda bulunarak, İzmir Elektrik Fabrikasının müzeye dönüştürülmesi istendi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İzmir'deki adaylara çağrıda bulunarak, İzmir Elektrik Fabrikasının müzeye dönüştürülmesi istendi.



Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Elektrik Fabrikasının, Türkiye'de linyit kömürü ile ilk üretimi yaptığı ve 21 yıldır koruma altında bulunduğu belirtildi.



Yerel seçimlerde İzmir'i yönetmeye aday olanlara çağrıda bulunulan açıklamada, "Tüm adaylar ve siyasi partiler, İzmir'in belleği, geleceği açısından büyük önem taşıyan bu alanla ilgili niyetlerini ortaya koymalı, açık ve aleni bir duyuruyla nisan ayında yapılması öngörülen ihaleye dair taahhütte bulunmalıdırlar. Kent merkezinde yer alan, tarihi olarak büyük bir anlam ve önem taşıyan elektrik fabrikasının, alelade bir taşınmaz gibi sınıflandırılarak, tam da yerel seçimler öncesinde ihaleye çıkarılması çok büyük bir talihsizliktir." ifadelerine yer verildi.



Fabrika ve arazisinin koruma altında olduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu alanın çok değerli olduğu ve dikey yapılaşma yerine termik santrallerin Türkiye'deki ilk örneği olarak, iklim değişikliğini anlatan bir müze yapılması talep edildi. Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:



"İzmir ve İzmirlileri yakından ilgilendiren sürecin yerel seçimlerde adaylığını açıklayanlar açısından da önemli bir sınav olacağı aşikardır. Tüm adaylar ve siyasi partiler, İzmir'in belleği, geleceği açısından büyük önem taşıyan bu alanla ilgili niyetlerini ortaya koymalı, açık ve aleni bir duyuruyla nisan ayında yapılması öngörülen ihaleye dair kamuoyuna taahhütte bulunmalıdırlar. Kente dair kararların uzlaşma ve ortak akıl ile alınması gerekliliğinden yola çıkılarak bu açık çağrımıza yanıt bekliyoruz. Yasal sürede bu çağrı yanıtsız bırakıldığı takdirde, hukuk ve kamu yararına aykırı bu kararın yargıya taşınması konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor

Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun Kendi Tercihi, Benim İçin Değişen Bir Şey Yok

Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak