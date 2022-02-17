İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! - Son Dakika
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İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

17.02.2022 05:19
İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Şubat'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17.02.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI ,YEŞİLDERE,KOSOVA,AZİZİYE MAHALLELERİ,730,1002,1005,1006,1039,1065,1066,1067,1069, 1070,1072,1073,1074,1090,1090,1091,1095,1110,1111,1112,1130,1131,1100,1106,1108,1116,1117,1126, 5276, 5311,5312/1,5335,5337,5337/1,5343,5344,5347,5347/2,5349,5307,5311,5337,5346,5364,5366, 5367,5374,5375,5558,5563, 5575,5552,5555,5559,5560,5561 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 01:00 02:00 OG Manevra MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

17.02.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET ,ÇALDIRAN MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ,POLİS OKULU

17.02.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VEZİRAĞA,LALE,YEŞİLDERE,YENİDOĞAN MAHALLELERİ

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI, İZMİR FOÇA KARAYOLU VE CİVARLARI

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR,AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR VE CİVARLARI

17.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2179,2182,1615/11, 2175,275/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8208,8762,8761,8207,8762/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8218,8216/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8221, 8219,8211/8 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8047/1 - 8220 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,SEMRA AKSU CADDESİ,8015,8016 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8846,8848 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHİTLER MAHALLESİ,52/20,27,30,125,126,133,134-9638-9640-9641-9656 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,NAMIKKEMAL CADDESİ,442,444,444,463/9 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 10:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TM-1 2/4-A NUMARALI SADIKPAŞA MAH. TRAFOSU, TM-1 1/1 NUMARALI BELEDIYE EVLERI KABIN TRAFOSU, TM-1 1/2 NUMARALI BAYSAN EVLERI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA

17.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI BAHADIR, HACI SINAN, ŞEHITLER, ZIYA PAŞA CADDELERI İLE SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN, ŞEHIT CEVDET AYGÜN,HELVACIOĞLU, MENEKŞE SOKAKLARININ BIR KISMINDA

17.02.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MH HURMALI MEVKII OTOYOL ALAÇATI VIYADÜK ÇEVRESI, 18041 SOKAK VE ÇEVRESI

17.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN

17.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA

17.02.2022 09:00 14:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.FIRAT ,AKDENIZ SOKAKLAR ATATÜRK CAD BIR BÖLÜMÜ M-637

17.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEREKÖY TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

17.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KARABAĞ VE GEDIK MAHALLESI TAMAMI

17.02.2022 09:30 17:30 OG SCADA TESİSİ DEVREYE ALMA AYRANCILAR MAH.139,6913,1913/1,24,6914 SOKAK VE CİVAR ÖZEL TR LER

17.02.2022 10:00 14:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması İNÖNÜ VE MURSALLI MAHALLELERI KISMEN

17.02.2022 10:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1594/1,2132/2-3-4,1594/26,2132 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 11:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÇIKIŞI VE CİVARLARI

17.02.2022 11:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKIILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım BEYDAĞ İLÇESI TAMAMI

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KIRAZ İLÇESI TAMAMI

17.02.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım ÖDEMIŞ İLÇESI KAYMAKÇI+EMIRLI+MESCITLI+ÇAYLI MAHALLELERI KISMEN

17.02.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAGÖL,SKY TV,ÖZMEN TV,KANALTEK,MERHABA RADYO,KAPİTAL RADYO, KORDON FM,TRT BÖLGE VERİCİLER MÜD.,K.YAKA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ, İBŞB.BTM DAİRE BAŞKANLIĞI RADYOLİNK İST.

17.02.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BORNOVA TM TESİSİLERİ EĞRİDERE,BORNOVA KARATEPE MEVKİ, JANDARMA TELSİZ RÖLE İST., AVEA,TURKCELL,ASELSAN,CAN RADYO,EGE YAYINCILIK,METEOR FM,BAŞAK FM,RADYO 35,AKRA FM,YENİ TV,TÜRKTELEKOM RÖLE İST.,VAKKORAMA, AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GSM BAZ İSTASYONU KARATEPE

17.02.2022 12:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma AKALAN MAH. AŞAĞI YENMIŞ MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. MEHMET AKIF ERSOY MAH. SÜTÇÜLER MAH. YUKARI KIZILCA MERKEZ MAH. VATAN. TURNA. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. AKEVLER CD. ÖMEROĞLU. CANSU SK. TESLIMOĞLU SK. KUTLU AKTAŞ. GAZI ATATÜRK. FETTAH DEDEOĞLU SK. ÖRNEKKÖY KÜMESI ÇAMBEL MAH. YOLU. ANKARA CD. EVRANGÜRÜ. SPIL DAĞ YOLU. YAMAN. SÜTÇÜLER KÜME YOLU KÖY İÇI VE CIVARLARI

17.02.2022 12:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÖZBEK MAHALLESININ TAMAMI RÜSTEM MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR

17.02.2022 13:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES

17.02.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma AYRANCILAR İNÖNÜ MAH.YAVUZ SULTAN SELIM,AHMET ADAMAN CAD. 140,142,146 ,148 SOKAKLAR M-820

17.02.2022 16:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TM-1 2/4-A NUMARALI SADIKPAŞA MAH. TRAFOSU, TM-1 1/1 NUMARALI BELEDIYE EVLERI KABIN TRAFOSU, TM-1 1/2 NUMARALI BAYSAN EVLERI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA

18.02.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ,KOCATEPE MAHALLELERİ,351,353,355,948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI

18.02.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI, BAHÇELERARASI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ,REKREASYON ALANI, DEÜ. DENİZ BİLİMLERİ

18.02.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/3,275/2,275/6,275/7 SOKAKLAR VE CİVARI

18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,İZKONUT YAPI KOOP

18.02.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İKA ASFALT ŞANTİYESİ KARAYOLLARI TR 25 VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE BATIÇİM LİMAN ÖZEL TRGÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR, İDÇ LİMAN ÖZEL, EGEÇELİK ÖZEL, ŞAHİN KÖMÜR ÖZEL TR, BATI BETON LİMAN ÖZEL TR, OPET DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, URLA MAKİNA ÖZEL TR, ODAK İNŞAAT ÖZEL TR, TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş-ANT ÖZEL, TEİAŞ İLETİŞİM LOJMAN VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

18.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI, İZMİR FOÇA KARAYOLU VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI HACIVELİ MAHALLESİ 20, 24, 422, 423, 423/3 SOKAKLAR VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1010 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 10:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİ 85.YIL CUMHURİYET, ADNAN MENDERES CADDELERİ, 43, 44, 45, 516, 518, 527, 527, 531, 532, 538, 539, 540, 542, 556 SOKAKLARI VE CİVARLARI

18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 İLE 2/4 TRAFOSUNUN TAMAMINDA

18.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ILDIR MAH. KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI

18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLELERI

18.02.2022 09:00 14:00 AG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI 133,114,114,115,116,117,118 SOKAK LAR VE CIVARI M-78

18.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.

18.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENIŞEHIR MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

18.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.FIRAT ,322 SK ATATÜRK CAD BIR BÖLÜMÜ TR-1

18.02.2022 09:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma RÜSTEM VE TORASAN MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR. (BOZAVLU MEVKII)

18.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TAŞLIYATAK MAH. DEMIRAYAKLAR SOKAK, İĞDELI MAH. DAMLAR VE AZMANLAR, KIRMUSTAFALAR, KOCAIBRAHIMLER VE MOLLAHMETLER SOKAK VE CIVARLARI.TAŞLIYATAK, DOĞANCI İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLARI.

18.02.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım ZEYTINKÖY MAH.YONCAKÖY-KUYUMCULAR-TEKSITE-İLSIM SAHIL EVLERI VE GÖLOVA İÇME SUYU POMPASI

18.02.2022 11:00 12:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ YENİ FOÇA CADDESİ BİR KISMI, 1007, 109, 1010, 1010/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI

18.02.2022 12:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ MAHALLESİ TOKİ EVLERİ 7733 SOKAK, D.D.G EVLERİ VE CİVARLARI

18.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım TÜRKMEN,KUVVETLI,GÜNLÜCE,İNÖNÜ,MURSALLI,DOLAYLAR,OĞUZLAR, BAYIRLI,SÜLEYMAN DEMIREL,GÖLCÜK,ZAFER,OCAKLI,KÜÇÜKAVULCUK,BEYAZITLAR,HÜRRIYET, UMURBEY,YOLÜSTÜ MAHALLELERI

18.02.2022 12:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım KUVVETLI,MIMARSINAN,BENGISU,TÜRKMEN,EMMIOĞLU MAHALLELERI

18.02.2022 13:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım SÜLEYMAN DEMIREL, GÖLCÜK MAHALLELERI

18.02.2022 14:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ILDIR MAH. KÖY İÇI TAMAMI, 37223, 27000, 27095 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ERBAY SITESI, BORNOVALILAR SITESI, İŞTUR SITESI, ADALILAR SITESI, BAŞKENT SITESI, HAYAT SITESI, İMBAT SITESI, YENI DOSTLAR SITESI, KARMEN SITESI, ALTIN HAVUZ SITESI, EGEM SAHIL SITESI VE ÇEVRESI

YORUMLAR
500
AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 Ziraat Bankkart: 3 AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 0 Ziraat Bankkart: 3 Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası Trakya Üniversitesi öğrencileri İzmir körfezi'nde su altına dalış yaparak temizlik yaptı Trakya Üniversitesi öğrencileri İzmir körfezi'nde su altına dalış yaparak temizlik yaptı

Elektrik Kesintisi, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir elektrik kesintisi! 17-18 Şubat İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! - Son Dakika


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