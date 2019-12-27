İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika

İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi

6 saat önce

Emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, emekli memurun evinde, 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepekule Mahallesi 21089 Sokak'ta bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan teknik ve fiziki takibin sonunda, bu sabah eve operasyon düzenlendi. Evde 258 kilo skunk ve 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi olan emekli memur, gözaltına alındı.

İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu

Son Dakika Haberleri
02:58 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:57 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
02:52 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu (2) - Son Dakika
02:34 HDP önünde nöbet tutan anne Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye evine döndü - Son Dakika
02:30 Tır'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir emekli memurun evinde 258 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]