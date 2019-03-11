İzmir Emekli-Sen'den 'Mutfakta Yangın Var' Eylemi

Emekli-Sen'den 'Mutfakta yangın var' eylemiTÜM Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri, yüksek zam ve yaşam pahalılığına dikkat çekmek amacıyla 'Mutfakta yangın var' sloganıyla eylem yaptı.

Emekli-Sen'den 'Mutfakta yangın var' eylemi



TÜM Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri, yüksek zam ve yaşam pahalılığına dikkat çekmek amacıyla 'Mutfakta yangın var' sloganıyla eylem yaptı. Tencere, tava ve kaşıklarla ritim tutan sendika üyeleri, mutfakta yangın olduğunu, artık markete gidemez hale geldiklerini ileri sürdü.



Tüm Emekliler Sendikası tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Mutfakta yangın var' eylemine, İzmir şubeleri de katıldı. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen eylemde, bir grup sendika üyesi, zamlara ve yaşam pahalılığına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Eyleme CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da destek verdi. Tencere, tava ve kaşıklarla ritim tutan sendika üyeleri, mutfakta yangın olduğunu, artık markete gidemez hale geldiklerini söyledi. 'Soğan bahane, soygun şahane', 'Sadaka değil insanca yaşam istiyoruz', '12 milyon emekli kaç ayakkabı kutusu eder', 'Canımıza tak etti, yeter gari' dövizlerini taşıyan sendika üyeleri, var olan maaş zamlarıyla emeklilerin insanca yaşamasının mümkün olmadığını dile getirdi.



'SEFALETE TESLİM OLMAYACAĞIZ'



Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yılmaz, Tüm Emekli Sen olarak Kasım 2018 tarihinde 2019 yılı merkezi hükümet bütçesine genel bakışımız adı altında yaptığımız basın açıklamamızda, bugünleri çok net olarak tarif etmiştik. 2019 bütçesi 960 milyar olarak ön görülüp, gelirler 807 milyar, bütçe açığı da 93 milyar öngörüldüğü ve hükümetin emek, sermaye ekseninde tercihinin net olarak sermaye olduğunu bildiğimiz için 93 milyarlık bütçe açığının halka yansıtılacağını, yani bu yaşadığımız zamların ve pahalılığın olacağını belirtmiştik. Mutfakta yangının olduğu, artık markete gidemez, çarşıya çıkamaz olduğumuz bir dönemde gerçekte çok yüksek olmasına rağmen kimi bürokratların kovularak kağıt üzerinde düşürülen resmi enflasyon rakamlarının bile altında maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. Bilin ki açlığa mahkum etmeye çalıştığınız 13 milyon emekli olarak sefalete teslim olmayacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz dedi.

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