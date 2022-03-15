İZMİR EMLAK KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANI AKGÜN İZMİR'DE KONUT PİYASASI DURGUN - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı konut satışı verilerine göre, İzmir'de 5 bin 575 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarının İzmir için yetersiz olduğunu söyleyen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım yeni otoyol sayesinde kısalınca, İzmir'e bir akın söz konusu oldu. Talep arttıkça konut fiyatları yükseldi. Fiyatların artışına bağlı olarak satışlar düştü dedi.

TÜİK, şubat ayı konut satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Yurt genelinde satışlar yükselirken, İzmir'de ocak ayında 5 bin 486, şubat ayında ise 5 bin 575 konut satışı gerçekleşti. Satış verilerinin İzmir için yetersiz olduğunu dile getiren İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün emlak piyasasının durgun olduğunu belirtip, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım yeni otoyol sayesinde kısalınca, İzmir'e bir akın söz konusu oldu. İzmir son zamanlarda İzmir bir marka şehir oldu. Talep arttıkça konut fiyatları yükseldi. Fiyatların artışına bağlı olarak satışlar düştü ifadelerini kullandı.

'GÖZDE NOKTALARA KIYASLA YENİ GELİŞEN YERLERE TALEP VAR'

Pandemi ve deprem nedeniyle İzmir'e birkaç ay önce yoğun bir talep oluştuğunu hatırlatan Akgün, Pandemi ve deprem dolayısıyla yazlık bölgelere yoğun bir talep oluşmuştu. Bu yoğunluk hala devam ediyor ancak rantı yükselen ve gözde yerlere göre yeni gelişen yerlere daha fazla talep var. Çeşme, Urla gibi ilçelerdeki konutlarda son bir yıl içerisinde yüzde 100'den fazla artış oldu ve rakamlar çok yüksek. Bu bölgelere kıyasla Foça gibi ilçelere talepler arttı. Vatandaşlar daha ucuz maliyetlerle prefabrik evleri de tercih etmeye başladılar açıklamalarında bulundu.

'KİRALIK KONUT BULMAK ÇOK ZOR'

Kiralık bedellerindeki artışa da değinen Akgün, İzmir'de kiralık konut bulmak çok zor. Kiralık daire bulmanın bedeli çok yüksek. Kiralık dairelerde geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış var. Konut satışlarında özellikle arsa maliyeti düşük. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Böyle olunca vatandaşlar yeni konutlardan ziyade ikinci konutlara yöneldi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de satılan konutların yüzde 30'u yeni konutlar, yüzde 70'e yakını ikinci konutlardır. İzmir'e bakacak olursak Torbalı, Ayrancılar, Menderes ilçelerine talep oldukça yüksek diye konuştu.