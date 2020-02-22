İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden "Hayvanseverler terörist olmaya yatkın" iddialarına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden 'Hayvanseverler terörist olmaya yatkın' iddialarına yalanlama - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden "Hayvanseverler terörist olmaya yatkın" iddialarına yalanlama

6 saat önce

İzmir Emniyet Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu seminerde bahsi geçen hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğu iddiası üzerine yetkililer iddiaları yalanladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden

İzmir Emniyet Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu seminerde bahsi geçen hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğu iddiası üzerine yetkililer iddiaları yalanladı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği bir seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun söylendiği iddiası üzerine bazı hayvanseverler ve çevre gönüllüleri tepki göstermişlerdi. Özellikle sosyal medyada yer alan bu tepkilere karşı İzmir Emniyet Müdürlüğü, sözlerin çarpıtıldığı ve bahsi geçen konunun doğru olmadığı yönünde bilgi verdi.


Emniyet yetkililerinden alınan bilgide, seminerde, teröristlerin hayvansever ya da çevre aktivisti gibi davranarak kendilerine eleman sağlamaya çalıştıklarının vurgulandığı, hayvanseverlik ya da çevreye duyarlı olmakla terörist olmaya yatkın olmak arasında bir ilişkinin olmadığı bildirildi. Köpek ve atlarla birlikte mesai yaptıklarını belirten emniyet yetkilileri, emniyet teşkilatının da hayvansever bir kurum olduğunu, hayvanseverlere terörist yakıştırması yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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