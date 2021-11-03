İzmir Emniyet Müdürlüğünün projesi kapsamında aşçı çırağı kursu düzenlendi - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Biz İzmiriz-3" projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik "aşçı çırağı kursu" verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki organizasyonla, İzmir Konak İlçe Halk Eğitim, İŞKUR ve İzmir Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile 14-21 yaş arası ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik meslek edindirme eğitimi çalışması başlatıldı.

Okulunu bitirmiş, eğitimini yarıda kesmiş veya açık öğretimde devam eden kursiyerlerin tüm eğitim masrafları karşılandı. Ayrıca kurs boyunca katılımcılara 3 kez, kurs dışında yemek programı düzenlendi.

Kurs sonunda başarılı olan 13 kursiyere, İzmir Konak İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce sertifika verildi.