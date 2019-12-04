İzmir Emniyet Müdürü Aşkın AA fotoğraflarını oyladı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Makamında AA muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aşkın, tüm fotoğraflara baktıktan sonra 3 kategoride 7 fotoğrafı seçti.



Aşkın, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası" fotoğraflarına oy veren Aşkın, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" ile Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların tamamını beğendiğini ifade ederek muhabirleri tebrik eden Aşkın, "AA'nın yılın fotoğrafı oylamasını her yıl takip ediyorum. Fotoğrafların tamamı çok başarılı. Özellikle bazı fotoğraflar çok dikkatimi çekti. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.