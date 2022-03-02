İzmir Emniyet Müdürü Şahne, Çiğli'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, genel güvenlik konularını değerlendirmek üzere Çiğli ilçesi muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Çiğli Hükümet Konağı'nda Emniyet Müdürü Şahne başkanlığındaki toplantıya Kaymakam Adnan Çakıroğlu ile polis ve jandarma sorumluluk sahasındaki 26 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, Çiğli ilçesinin genel yapısı ve güvenlik durumu ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

Şahne, toplantı sonunda muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.