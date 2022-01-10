İzmir Emniyet Müdürü Şahne, İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle İzmir Gazeteciler Cemiyetini (İGC) ziyaret etti.

İGC'den yapılan açıklamaya göre, gazetecilerin sahada yaşadığı sorunlara ilişkin İGC Başkanı Dilek Gappi'den bilgi alan Şahne, bu sorunların çözümüne yönelik ortak çalışma yapacaklarını vurguladı.

Dilek Gappi ise basın mensuplarının bugüne kadar yitirdiği hakları dile getirerek, "İzmir olarak şansımız 75 yıllık bir cemiyetimizin olması, meslektaşlarımızla tek vücut olmamız ve her şeyden önce Hasan Tahsin'in mirasının üzerimizde olması. Mücadele gücümüzü ondan alıyoruz." ifadelerini kullandı.