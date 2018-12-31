İzmir Emniyeti'nden Kutlama Önlemleri
18 dakika önce
İZMİR Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları için güvenlik denetimlerini artırdı.
İZMİR Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları için güvenlik denetimlerini artırdı. Kent genelinde görev yapacak olan 4 bin polis, kutlamaların olaysız geçmesi için mesai harcayacak. İzmir
'de yılbaşına evde girmeyi tercih edenlerin dışında, binlerce kişi günler öncesinden eğlence mekanlarına rezervasyonlarını yaptırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
de alkol tüketim artması beklenen gecenin olaysız geçmesi için önlemlerini aldı. Çeşitli şubelerden toplam 4 bin polisin görev alacağı gecede, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi
, Karşıyaka
Çarşı gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde, olası taciz, gasp ve kapkaç olaylarına karşı sivil polisler de görev alacak. Ayrıca, otomobille girilmesi zor olan bu bölgelerde, motorize polis ekipleri (Yunus) devriye görevinde bulunacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de alkollü araç kullanılmaması ve kullananların yakalanması için denetim bölgelerindeki yerlerini alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: DHA
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