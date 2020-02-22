İzmir Emniyeti'nden yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Emniyeti'nden yalanlama - Son Dakika

İzmir Emniyeti'nden yalanlama

7 saat önce

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce verilen seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın kişiler olduğu söylendiği iddiası, emniyet kaynaklarınca yalanlandı.

İzmir Emniyeti'nden yalanlama, System.String[]

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nce verilen seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın kişiler olduğu söylendiği iddiası, emniyet kaynaklarınca yalanlandı. Seminerde iddia edilenin aksine, teröristlerin genelde 'hayvansever' ve 'çevre aktivisti' gibi davrandığının vurgulandığı belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği bir seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun söylendiği öne sürülmüş, hayvanseverler de buna tepki göstermişti. Emniyet kaynakları, bu iddiaları yalanladı. Seminerde, teröristlerin hayvansever ya da çevre aktivisti gibi davranarak kendilerine rant sağlamaya çalıştıklarının vurgulandığı, hayvanseverlik ya da çevreye duyarlı olmakla terörist olmaya yatkın olmak arasında bir ilişkinin kurulmadığı bildirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:26 Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Emniyeti'nden yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]