İzmir emniyeti yılbaşında da görev başında - Son Dakika

İzmir emniyeti yılbaşında da görev başında

30.12.2020 21:53
İzmir emniyeti yılbaşında da görev başında, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleriyle geçecek olan yılbaşında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmir emniyeti görev başında olacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleriyle geçecek olan yılbaşında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İzmir emniyeti görev başında olacak. 4 günlük kısıtlama boyunca polis ekipleri denetimlerini sürdürecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm yurtta yarın akşam saat 21.00'de başlayacak olan ve yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün sürecek. Kısıtlama boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevi başında olacak. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce 4 Ocak 2021 sabahı saat 05.00'e kadar uygulanacak yasaklar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında bu akşam 18.00 itibariyle denetimlere başlandığı bildirildi.

İl genelinde 400 uygulama noktası

Yılbaşını da kapsayan 4 günlük kısıtlama boyunca, il genelinde oluşturulan yaklaşık 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 resmi ekip ve 80 yunus unsurunun devriye ve kontrol çalışmaları yapacağı öğrenildi. 4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5000 polis görev alacağı bildirilirken asayiş birimleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince korona virüs tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara ceza işlemi uygulanacağı aktarıldı.

Polis sanal devriye yapacak

Öte yandan 4 günlük kısıtlamada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 saat sanal devriye yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak. Yapılan açıklamada otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceği de bildirildi. - İZMİR

İzmir emniyeti yılbaşında da görev başında

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir emniyeti yılbaşında da görev başında - Son Dakika


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