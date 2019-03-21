Son Dakika Haberleri: İzmir Engelli Dostu Olacak"

İzmir Engelli Dostu Olacak"

18 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in engelli dostu bir kent olacağını söyledi.

İzmir Engelli Dostu Olacak
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in engelli dostu bir kent olacağını söyledi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromlular günü kapsamında Bayraklı Mansuroğlu Mahallesindeki halı sahada down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Down sendromluların birer "cennet hediyesi" olduğunu belirten Nihat Zeybekci, "Onların aileleriyle birlikte mutlu olacağı İzmir'i ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.

İzmir'in engelli dostu şehir olmak zorunda olduğunu bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Onların yüzde 100'ünün mutlu olacağı bir İzmir hedefliyoruz. Aileleriyle birlikte mutlu olacağı İzmir'i ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur. Onların yüzünün gülmesi, koşup eğlenmesi, mutlu şekilde hayat yaşaması bizim amacımızdır. Bayraklı ilçemiz de bu konuda öncü, engelli dostu bir ilçemiz olacak."

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın da federasyon bünyesinde engelli çocuklara sağladıkları imkanlar hakkında bilgi vererek, engellileri seven, adlarıyla bilen bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda Zeybekci, çocuklara spor malzemesi hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Nihat Zeybekci, İzmir, Güncel
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