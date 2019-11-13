İzmir engelli gence 'şaka' adı altında eziyet ettiler

Engelli gence 'şaka' adı altında eziyet ettiler

İzmir'in Konak ilçesinde, yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen A.H. (18)', iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat dayak atıldı. Ayrıca A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde de bulunulurken, o anları başka bir çalışan telefonla kaydetti.

Olay, geçen mart ayında Konak'ta bulunan bir pompa şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., N.S. ve F.K. isimli iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokatla vurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp dayak attığı görüldü. A.H., dayak atıldığı sırada 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı.

WHATSAPP GRUBU ELE VERDİ

A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu bir A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıkların, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptıyla tahliye edildiği belirtilirken, dosyaya ilişkin ilk duruşma 21 Kasım'da görülecek.