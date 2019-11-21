İzmir engelli genci streç filme saran sanıklar, hakim karşısına çıktı-arşiv

Engelli genci streç filme saran sanıklar, hakim karşısına çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, yüzde 50 engelli A.H.'yi (18) streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat döven, üzerine su döküp, cinsel tacizde bulundukları iddia edilen iş arkadaşları N.S. ve F.K. hakim karşısına çıktı. Sanıklar, A.H.'nin isteğiyle streçe sardıklarını iddia etti.

Olay, mart ayında Konak'ta dalgıç pompa üreten bir iş yerinde meydana geldi. Yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., iş arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp, dövdüğü görüldü. A.H.'nin bu sırada 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı. A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıklar, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

'BU TARZ ŞAKALARI SÜREKLİ YAPIYORUZ'

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur A.H., tutuksuz sanıklar N.S. ile F.K., ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre A.H.'nin yaşanan olayın fiili ve hukuki anlam ve sonuçları anlamasında, akıl hastalığı ve zeka geriliğine saptanmadığını açıkladı. Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, A.H.'nin klinik hafif düzeyde zeka geriliğine sahip olduğu ve özür oranı yüzde 50 olduğu belirtildi.

Duruşmada savunmasını yapan sanık N.S., yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ancak cinsel istismarda bulunmadığını iddia ederek, Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Yaptığımız hareketler şaka amaçlıydı. Arkadaşlar arasında bu tarz şakaları sürekli yapıyoruz. Görüntüleri de A.H.'nin isteği doğrultusunda 'Gırgır' adındaki Whatsapp gurubuna attık. A.H.'nin kafası, bobin makinesinin koluna çarptı. Olaydan sonra marketten bisküvi alıp çayla beraber yedik ve işimize devam ettik. Benzer şakalar daha önce bana ve F.K.'ya da yapıldı. A.H.'yi dudağından öpmedim. Zaten A,H'nin nikah şahidiyim ve ailecek de görüşürüz. Üzgün ve pişmanım dedi.

'STREÇ FİLMLE SARILMAYI KENDİSİ İSTEDİ'

Sanıklardan F.K. ise, streç filme sarılmayı A.H.'nin istediğini ileri sürüp, A.H.'nin kafası şişince N.S.'ye gidip 'Öp de geçsin' dedi. N.S. ile ve A.H. baba oğul gibidir. Olaydan sonra beraber oturup bir şeyler yedik. Yaptığımız şakanın bu noktaya geleceğini düşünemedik. A.H.'yi kendi isteğiyle streç filme sardık ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, A.H.'nin, bir sonraki celsede görevlendirilen bir uzmanla birlikte ifade vermesine, sanıklar için talep edilen tutuklama talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.