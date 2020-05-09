İZMİR ENGELLİ İKİ ÇOCUK ANNESİ İSTERDİM Kİ, BİR KEZ OLSUN ANNE DESİNLER - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Şadiye Candemir (36), yüzde 99 engelli olan yatağa bağlı iki oğlunun hem eli ayağı, hem de hayat enerjisi oldu. Candemir, "Ben de isterdim çocuklarım sağlıklı olsun, bana bir kez olsun anne desin. Anneler Günü'mü kutlasınlar" dedi.

Gaziemir ilçesinde oturan Sadiye Candemir, henüz 16 yaşındayken anne oldu. Çocukluğunu yaşayamadan anne olan Candemir'in ilerleyen süreçte bir oğlu ile bir kızı daha dünyaya geldi. Her ikisi de serebral palsi hastası olan oğulları Ahmet (19) ile Yunus Emre'nin (10) yüzde 99 engelli olduğunu, onlarla bir odanın içinde yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Candemir, kızı Zeynep Sümeyye'nin (12) ise sağlıklı bir çocuk olarak ilkokula gittiğini söyledi. Çocuklarını çok sevdiğini ve onların iyiliği için dua ettiğini belirten anne Candemir, sabah kalkıp engelli iki oğlunun ilaçlarını verip ve mamalarını yediriyor.

'EŞİM DOĞRU DÜZGÜN ÇALIŞAMIYOR'

Ekonomik imkanları kısıtlı olduğu için onlara daha iyi bir yaşam sunamadığını belirten Candemir, "Günlerim oğullarımla geçiyor. Dışarı zaten çıkamıyoruz. Koronavirüs nedeniyle dışarıdan kimseyi kabul etmiyorum. Bütün günüm onlarla ilgilenerek geçiyor. Salgın hastalık nedeniyle eşim dahi onların yanına girmiyor. Borçlarımız var eşim doğru düzgün çalışamıyor. 750 liralık kiramızı zor karşılıyoruz" dedi.

'EVLATLARIMIN DAHA GÜZEL BİR EVDE YAŞAMASINI İSTİYORUM'

Eşinin geçici olarak inşaat işlerinde çalıştığını söyleyen Candemir, evlerinin eski ve rutubetli olduğunu ve yeni bir eve taşınmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Evlatlarımın daha güzel bir evde yaşamasını istiyorum. Tek isteğim onlar için. Bu yıl çok hastalık geçirdik. 2 aydan fazla süreyle hasta oldular. Bağışıklıkları çok düşük. Küçük oğlum menenjit geçirdiği için daha sağlıklı bir ortamda yaşaması gerekir. Rutubetli olduğu için eve biraz tadilat yaptırdık. Ama yine olmadı. Rutubetin önüne geçemedik. Ev eski. Çabuk hastalanıyorlar. Bronşit oluyorlar zatürre oluyorlar. Hastanede yatıyorlar. Hastanede yatarak tedavi görmeleri gerekiyor. Ufağı hasta oluyor büyük hasta değilse de onu da yanıma almak zorunda kalıyorum. veya hastane kabul etmiyor. Zor zamanlar yaşıyoruz. Çıkmak için doktorlara yalvarıyorum. Çünkü evde bakacak kimse yok."

'BANA BİR KEZ ANNE DESELER'

Çocukları için hep duacı olduğunu anlatan Candemir, "Ben de isterdim çocuklarım sağlıklı olsun. Bana bir kez anne deseler. Anneler günümü kutlasalar. Ben en çok da büyük oğlumu istiyordum. Keşke bir kere bana anne deseydi. Askerlik yaşı geldi" dedi.

Anne Candemir, küçük oğlu Yunus Emre'ye kaymakamlık yardımıyla ayakta durmasını sağlayacak cihaz alındığını söyleyerek destek verenlere teşekkür etti.

KIZILAY GAZİEMİR ŞUBE BAŞKANI: TÜM BAĞIŞÇILAR DESTEK OLSUN

Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, Candemir ailesine gıda yardımı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şadiye Hanım özveriyle çocuklarına bakıyor. İmkanlarımız kısıtlı. Hayırseverlerimizden aldığımız bağışlarla bir şeyler yapıyoruz. Bir elimizle alıp bir elimizle veriyoruz. Şadiye Hanım'ın rutubetsiz bir eve ihtiyacı var. Uygun bir kirası olan eve çıkması gerekiyor. En acil ihtiyaçları rutubetsiz bir ev. Tüm bağışçılar destek olsun."