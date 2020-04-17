İZMİR Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek - Son Dakika

İZMİR Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek

6 saat önce

Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destekİZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor.

Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek

İZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor. Peşin aldıkları ürünleri günlük olarak işleyen kooperatif üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan üreticiye de destek oluyor.

Koronavirüs nedeniyle hasat ve satışta sıkıntısı yaşayan Urlalı sakız enginarı üreticisine Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yardım etti. 5 yıl önce kurulan 187 üyesi bulunan kooperatif, günde 5 bin enginarı üreticiden peşin olarak satın alıp, kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Vakumlu ve taze olarak kargolanan sakız enginarları, tanesi 4 TL'den satılırken, ilçeye günde 20 bin TL girdi sağlanıyor. Salgın nedeniyle geleneksel Urla Enginar Festivali bu yıl yapılamazken, enginarların ellerinde kalma korkusu yaşayan üreticiler, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde internet üzerinden ürünlerini pazarlayarak rahat bir nefes aldı.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ikinci başkanı Sibel Uyar, 15 gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan sonra sakız enginarına tahminlerinin üzerinde bir talep geldiğini belirtip, "2 binin üzerinde mesaj aldık. Kooperatifin telefonları yoğunluktan kilitlendi. Gelen mesajların çoğuna cevap bile veremedik. Bu kadar talep gelmesine şaşırdık. Kooperatif olarak, biz, butik üreticiyiz. Çok fazla enginar işleyemiyoruz. Ama Urla'da çok fazla enginar tarlası var. Birçok noktadan Urla'nın sakız enginarından satın almak mümkün" dedi.

Kooperatifin sakız enginarını günlük olarak toplayıp, işlediğine dikkat çeken Uyar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları, sokağa çıkma olması nedeniyle sadece perşembe gününe kadar üretim yapıp, kargoya verebildiklerini kaydetti. Kaymakamlık, belediye ve Ziraat Odası ile el ele verdiklerini dikkati çeken Uyar, "Bundan sonra da hep birlikte Urla'nın meşhur sakız enginarını Türkiye'nin dört bir yanına pazarlamaya talibiz" diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden Nurten Adalı da, "Her yıl düzenlediğimiz Urla Enginar Festivali'ni bu yıl yapamadık. O nedenle biz de ilçenin gözde ürünü sakız enginarını kendimiz işlemeye karar verdik. Çok da iyi oldu. Kargoyla her yere üreticiden taze taze aldığımız enginarları hijyenik koşullarda sipariş verenlerin kapılarına kadar ulaştırıyoruz" diye konuştu.

'ALLAH KADINLARIMIZDAN RAZI OLSUN'

Yılda 100-120 bin enginar üreten çiftçi İsmail Epli, şunları söyledi:

"Allah kooperatif üyesi kadınlardan razı olsun. Koronavirüs salgının yaşandığı bu zor günlerde, ürünlerimizi bizden hem de peşin paraya alarak, elimizden tutuyorlar. Bu sayede, enginar üretimi için yaptığımız harcamalardan kaynaklanan borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Daha ne isteyelim."

İZMİR Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek

Türkiye, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:57 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı         
14:06
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı         
14:05
İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı         
13:50
Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı Koronavirüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı! Tepeden tırnağa dövmeyle kaplı         
13:41
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti         
13:34
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti         
13:20
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı         
13:03
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı 12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı         
13:02
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor         
12:58
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı         
12:56
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak         
12:49
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür         
12:33
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı         
12:30
Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri Kimi izdivaç programıyla adını duyurdu kimisi ise Miss Turkey'de yarıştı! İşte 2020 Survivor yarışmacılarının merak edilen eşleri ve sevgilileri         
12:29
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?         
12:21
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim         
12:11
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 16:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]