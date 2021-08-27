İzmir Enternasyonal Fuarı 3 Eylül'de kapılarını 90'ıncı kez açacak

Türkiye'de fuarcılık tarihinin köklü çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı randevuya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'de kapılarını açacak fuar, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 12 Eylül'e kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Soyer, ilklerin, İzmir Fuarı'nda yaşandığını belirterek, "İlk Milli Piyango 1940'ta, ilk sayısal loto 1989'da fuarda çekildi. Ülkemizin sanat güneşi Zeki Müren'i ve daha nice kıymetli sanatçımızı ilk kez fuarda görme şansı yakaladık. Her sene Nejat Uygur gibi usta oyuncuların oyunları ile tiyatro sevgisini fuarda kazandık. Her İzmirli, Kültürpark'a fuar zamanı çocuksu bir heyecan ile koşar. Bu nedenle İzmir fuar, fuar da İzmir demektir. Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, fuara ziyaretçi girişlerinin maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacağı, her yaş grubuna hitap edecek etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı organizasyonlarının düzenleneceği ifade edildi.

Fuarda bu yıl ilk kez kurulacak spor alanında, İzmirli spor kulüpleri ve ünlü sporcuların katılımcılarla bir araya geleceği kaydedildi.

Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş ve çıkış yapılabileceği fuarın giriş ücretleri ise bu yıl, tam 5 lira, öğrenci 3,5 lira olarak belirlendi.