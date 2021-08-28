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İzmir Enternasyonal Fuarı 3 Eylül'de açılıyor - Son Dakika

İzmir Enternasyonal Fuarı 3 Eylül'de açılıyor

28.08.2021 00:57
İzmir Enternasyonal Fuarı 3 Eylül'de açılıyor, System.String[]

Bu yıl 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın hazırlıkları sürüyor.

Bu yıl 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın hazırlıkları sürüyor. 3 Eylül'de kapılarını açacak fuar, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve kültürel alandaki kalkınma hamlesinin öncü adımlarından İzmir Enternasyonal Fuarı, bir kez daha dünyayla buluşmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl 90'ıncı kez İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 3-12 Eylül tarihleri arasında açık kalacak fuarda, pandemi nedeniyle sağlık önlemleri üst düzeyde olacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda temalar "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" olarak belirlendi. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından İzmir İş Günleri de bu yıl 7. kez iş dünyasını online olarak buluşturacak. Fuar ile önemli bir buluşma da İzmir'de yapılacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü, fuar ile eş zamanlı olarak İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında 9-11 Eylül'de İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

"Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı öylesine bir fuar değil, fikriyatı İzmir İktisat Kongresi'nde atılan büyük bir mirasın taşıyıcısıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı İkinci Dünya Savaşı esnasında dünyada yer yerinden oynarken 1943'te bile kapılarını açarak birbirleriyle savaş halinde olan ülkeleri bir araya getirdi. Soğuk Savaş yıllarında bir taraftan ABD'yi öte taraftan kızıl yıldızı Kültürpark'ta ağırladı. İzmirliler ve fuarımızı ziyaret eden konuklar, Neil Armstrong'u Ay'a indiren kapsülü ve Ay'dan getirilen kaya parçasını ilk kez fuarda gördü. Fuar, uzaya ilk giden Gagarin'in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez sergilendiği yer oldu. Kot pantolonu, yürüyen merdiveni ilk kez fuarda tanıdık. Ülkemizin sanat güneşi Zeki Müren'i ve daha nice kıymetli sanatçımızı ilk kez fuarda görme şansı yakaladık. Her sene Nejat Uygur gibi usta oyuncuların oyunları ile tiyatro sevgisini fuarda kazandık. Yeniliklerin sergilendiği, ailelerin felekten bir gün çaldığı, sevdaların yeşerdiği, tarifsiz duyguların yaşandığı bir yer oldu İzmir Enternasyonal Fuarı. Her İzmirli Kültürpark'a fuar zamanı çocuksu bir heyecan ile koşar. Bu nedenle İzmir fuar; fuar da İzmir demektir. Bizler, bu ülkenin insanları, Türkiye'nin neresinde olursak olalım 90 yıldır aslında hep buradayız, birlikte kutluyoruz. Geleceği İzmir'de birlikte kuruyoruz" diye konuştu.

Her yaşa hitap edecek

90. İzmir Enternasyonal Fuarı; teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. 10 günlük fuar kapsamında, her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler yapılacak. Ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için heyecanlı ve eğlenceli oyun alanları, zipline, bilgi yarışması, kültürel etkinliklerin yapılacağı sahneler konuklara sunulacak. İzmirli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor kulüpleri ve ünlü sporcuların katılımıyla ilk kez kurulacak spor alanı fuarda coşkuyu katlayacak. Gölde yer alan yelken, kano, kumandalı yat yarışları ile farklı bir heyecan ilk defa yaşanacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihini anlatan İEF 90. Yıl Sergisi de ziyaretçileri geçmişe götürecek. Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun start up'ları kurmalarını sağlamak ve onları profesyonel dünyaya taşıyarak dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan Next Game Startup Girişimcilik Yarışması, 12 Eylül'de fuar kapsamında sonuçlanacak. Finale kalan 10 takım sunumlarını yaparak dereceye girmek için yarışacak. Next Game Startup ve Oyun Girişimciliği etkinlikleri kapsamında konsol turnuvaları, seminerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

Tam 5 TL, öğrenci 3,5 TL

90. İEF'de etkinlikler; pandemi koşullarına uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, T. C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuralları doğrultusunda yapılacak. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş ve çıkış yapılabileceği fuarın giriş ücretleri ise bu yıl tam 5 TL, öğrenci 3,5 TL olarak belirlendi.

Kültürler buluşuyor

UCLG Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenecek zirve, pandemi sonrası dönemde kültürün ve toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak. Kültür-kalkınma ilişkisine dair küresel çalışmalara dahil olan belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için İzmir'de bir araya gelecek. Kültürün kalkınma içindeki rolüne dair mesajlar verecek olan zirvenin programı, sürdürülebilir şehirler ve toplulukların ayrılmaz parçası olarak kültürün temelinden oluşacak. Yaklaşık 500 kişiden oluşan ve hibrit olarak düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesi'nde online katılımlarla birlikte yaklaşık bin 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

Uluslararası İzmir İş Günleri online olacak

Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri bu sene de İzmir'deki tüm paydaş kurumların katılımı ile online olarak düzenlenecek. 6 yılda yaklaşık 100 ülkeden 100'e yakın konuşmacı, bin 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı Uluslararası İzmir İş Günleri'nin konu başlıkları, her yıl dünya gündeminin gidişatına göre şekilleniyor. Bu yıl için de iklim konusu ve bu konuyla ilgili farkındalık gündeme gelecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri ile ilgili ana tema olarak ticaret ve lojistik odağından kaymadan, "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" konusu işlenecek. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı 3 Eylül'de açılıyor - Son Dakika


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