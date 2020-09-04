İzmir Enternasyonal Fuarı 89'uncu kez kapılarını açtı - Son Dakika

İzmir Enternasyonal Fuarı 89'uncu kez kapılarını açtı

Türkiye'nin en eski fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), "pandemi" tedbirleriyle 89'uncu kez kapılarını açtı.

Türkiye'nin en eski fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), "pandemi" tedbirleriyle 89'uncu kez kapılarını açtı.

Ticaret Bakanlığının himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta organize edilen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Kültürpark'taki açılışında konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İEF'in büyük tarihi simgelediğini söyledi.

Fuarın İzmir'de gerçekleştirilmesinin rastlantı olmadığını kaydeden Böke, İzmir'in birçok alanda öncü konumda bulunduğunu dile getirdi.

İEF'in bir ticaret merkezi olduğunu belirten Böke, "İzmir, demokrasi kültürünün merkezi, birlikte yaşamanın da her zaman öncüsü olduğu şehir." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de salgın döneminde sanal fuarlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgın döneminde ihracatın çok kısa sürede toparlandığına dikkati çeken Gülle, "Eylül ayında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarız." dedi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gülle, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İEF'in kentle özdeşleştiğini, fuarın İzmir ve Ege'nin can damarlarından olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle fuarın içeriğinin daraltılmak zorunda kalındığını dile getiren Köşger, "Salgının oluşturduğu ekonomik ve sosyal sorunların devamını görüyoruz. Böyle zamanda moralleri yüksek tutmamız gerekiyor. Fuarı bu anlamda çok önemsiyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İEF'in sadece ekonomik olmadığını belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1943'te bile birbirine düşman ülkeleri ağırlamıştır. Ülkemizin tanıtımı için çok önemli görevler üstlenmiştir. Fuar, ilklerin mekanı olmuştur." şeklinde konuştu.

Her İzmirlinin fuar zamanı Kültürpark'a koştuğunu söyleyen Soyer, "İzmir" denilince fuar, "fuar" denilince de İzmir'in akla geldiğini kaydetti.

Bu yıl fuarın temasının Akdeniz olduğunu dile getiren Soyer, göreve geldiği günden bu yana Akdeniz ülkeleriyle sıcak ilişkiler kurmak için çalıştığına işaret etti.

Fuarın sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda da çok önemli olduğunu ifade eden Soyer, şunları söyledi:

"Fuarda pandemiye karşı gerekli tüm sağlık önlemlerini aldık. Fuarın kalbi Kültürpark'ta kurallara uygun şekilde bugün 89'uncu kez kapılarımızı açıyoruz. Bu zor günlerde moral bulmak, dayanışma duygularımızı güçlendirmek ve her hanenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze çözüm bulmak adına İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir'e ve ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de açılışta konuşma yaptı.

Notlar

Fuarda pandemi nedeniyle birtakım önlemler alındı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı fuarda misafirlere fuara özel tasarımların bulunduğu maskeler takdim edildi.

Girişte dezenfektan kullanımın zorunlu olduğu fuarda Kültürpark'taki bazı bölgelerde dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu. Açılışta protokol üyelerinin oturma şekli sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi, maske ve mesafe kuralına dikkat etmeyenler görevlilerce uyarıldı.

Bu yıl temasının "Akdeniz" olarak belirlendiği fuarda giriş ücreti 5 lira oldu.

Pandemi nedeniyle bu yıl 10 gün değil, 5 gün sürecek fuar, kapılarını 8 Eylül'de kapatacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı 89'uncu kez kapılarını açtı

Kültürpark, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir Enternasyonal Fuarı 89'uncu kez kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi

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