İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (2) - Son Dakika

SOYER VE BERABERİNDEKİLER STANTLARI ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesinin ardından, fuar alanı içerisinde bando eşliğinde stantları ziyaret etti. Ziyaret sırasında birçok kişi, Soyer ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği Tunç Soyer, Kültürpark'taki gölde, suya yansıtılarak oynatılan Barış Manço ve Zeki Müren gibi şarkıcıların videolarını izledi. Stant görevlileriyle tek tek sohbet eden Soyer, daha sonra beraberindekilerle birlikte ziyaretini sonlandırdı.

Davut CAN/İZMİR,