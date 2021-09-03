İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 90'ıncı kez kapılarını açtı (3) - Son Dakika

AKIN ETTİLER

Bu yıl 90'ıncı kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na ziyaretçiler akın etti. Yöresel lezzetleri tadan İzmirliler müzik ve sanatın içerisinde unutulmaz dakikalar yaşadı. İstanbul'dan ziyaret için geldiğini söyleyen Engin Saydam, "Fuar cıvıl cıvıl herkes bugünü bekliyormuş gibi, geldi. Fuardaki tüm yemeklerden tattık. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Ben İstanbul'dan geldim ve fuara ilk kez geliyorum. Diğer fuarlardan çok farklı bir fuar, kapsam olarak genişlik olarak çok geniş bir fuar" dedi.

Ailesiyle birlikte fuarı gezmeye gelen Murat Yılmaz , "Bu sene fuar çok güzel. Ailemle birlikte geldik ve künefe yiyeceğiz. Her sene geliyoruz fuara, pandemiden dolayı insanlar sıkılmıştı, fuarın açılması bu yönden iyi oldu" diye konuştu.

Uşak'tan gelen ve tarhana satışı yapan İsmail Yeldanlı, "Biz firma olarak 1982 yılından beri İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılıyoruz. Belki 82'den beri katılıyoruz ama son 17 senedir hiç kesintisiz anlamda katılıyoruz. Fuarı tanıtım amacıyla çok güzel görüyoruz. İzmir halkına buradan sesleniyoruz, özellikle pandemi döneminde tarhana aşını mutlaka yemelerini istiyoruz. İzmirliler tarhanayı seviyor. Özellikle yıllardır geldiğimiz için müşterilerimizle akraba gibi olduk. Her sene İzmirlileri gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

Fırat AKAY/İZMİR,