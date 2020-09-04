İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 89. kez açtı - Son Dakika

İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 89. kez açtı

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), salgına karşı yoğun önlemler altında "Akdeniz" temasıyla kapılarını açtı.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 89. kez açtı, System.String[]

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), salgına karşı yoğun önlemler altında "Akdeniz" temasıyla kapılarını açtı. Pandemi koşulları nedeniyle yalnızca 5 gün açık kalacak olan fuar, 8 Eylül Salı günü kapanacak. Kültürpark'ta aynı anda en fazla 40 bin kişi bulunabilecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), salgına karşı yoğun önlemler altında "Akdeniz" temasıyla kapılarını 89. kez açtı. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark'ta düzenlenen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış töreni Kültürpark'ta açık alanda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi Zeybek gösterisi sundu. Gösterinin ardından açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu geleneğe ara vermeye gönlümüz razı olmadı" dedi. Fuarın bu yıl da alışılan güzelliklere sahne olacağını söyleyen Bakan Pekcan, "Bu güzide fuarın İzmir'in canlılığına, sosyoekonomik güzelliğine yaraşır şekilde yapılması için Bakanlığımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. İEF'in mirasına büyük önem veriyor ve gelecek kuşaklara ulaşması için hassasiyetle yaklaşıyoruz. Salgın nedeniyle uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapamadık. İzmir İş Günlerini sanal ortamlara aktardık. Zengin içerikli pek çok online oturum yaptık" diye konuştu.

Akdeniz'in tarihsel olarak ticaretin merkezi olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, "Bölgesel ticaretin, ekonomik işbirliğinin arttırılması boyutuyla Akdeniz'in merkez konumunu yeniden canlandırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunduk. İzmir İş Günleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz foruma Akdeniz ülkelerinin bakanları da katıldı. Bölgesel ticaretin işbirliğinin arttırılması konumunda fikir alışverişinde bulunduk. İzmir'imizin bu süreçte ana çekim noktası olmasını önem arz etmekteydi" dedi.

"Hedefimiz İzmir'in büyük potansiyelini dünyaya göstermek"

İzmir'in ekonomik ve beşeri yönden bir cazibe merkezi olduğunu belirten Bakan Pekcan, "2019 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile ihracatımızın lokomotifi olduğunu göstermiştir. Verilere göre İzmir'imiz ihracat desteği içinde yüzde 7,5 destek almıştır. İzmir ilimizde özel sektör kuruluşları ile devam eden 11 adet aktif uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesine yönelik projenin olması bizi mutlu etmektedir. Bilindiği üzere Türkiye, Akdeniz ticaretinde tarihten bu yana önemli bir yer taşımaktadır. Bu önem bugüne dek devam etmektedir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Akdeniz'deki ticaretin gelişmesi için çalışmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya ekonomisinin açılışının sembollerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı, benimde dahil olmak üzere herkesin hayatında bir anıdır. Bu köklü geleneği devam ettirmek ve geleceğe aktarmak memnuniyet verici. Bu fuar uzun yıllar ülkemizin tanıtımına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hedefimiz İzmir'in büyük potansiyelini dünyaya göstermektir" şeklinde konuştu.

Köşger: "Böyle bir durumda moralleri yüksek tutmamız gerekiyor"

Salgın nedeniyle İEF'in bu sene içeriği daraltılmış şekilde organize edilmek zorunda kalındığını ifade eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir Enternasyonel Fuarı, İzmir ve Ege'nin can damarlarından biridir. Fuar, kentimizin sosyo-kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde aktif rol oynamaktadır. Salgınla mücadelede devletimiz tüm kabiliyetlerini seferber etmektedir. Salgının olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmek için büyük çaba gösteriyoruz. Böyle bir durumda moralleri yüksek tutmamız gerekiyor. Bu kapsamda İzmir Fuarı da faydalı olacaktır. Fuar organizasyonunun bu yılki Akdeniz temasını isabetli buluyorum. Denizlerimizin önemini bu kapsamda yeniden kavrayacağımıza inanıyorum. İzmir Fuarı'nın organize edilmesinde ve gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayat ve ticaret durmaz" diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "İhracatımız çok kısa süre içinde toplandı. Pandemi süreci öncesindeki rakamlarımızı çok kısa sürede yakaladık. Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarına yakında ulaşacağımıza inanıyoruz. O nedenle bu fuar organizasyonu da çok önemli. Fiziki ortamlarda bulunmayı çok özledik. İnşallah bu günleri geride bırakıp eskisi gibi üretmeye devam ederiz" diye konuştu.

İEF'in dünyanın farklı yerlerinden pek çok farklı konuğu ağırladığını kaydeden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir'in ülkenin geleceğini temsil ettiğini ifade ederek 89. İEF'in hayırlı olmasını temenni etti.

"Dünyada oluşan bir takım ilkleri gördüğümüz, İzmir'i dünya ile buluşturan çok önemli bir fuarın bu 89. kez açılmasından mutluluk duyuyoruz" diyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İEF'in ekonomik açıdan da çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Soyer: "Soğuk Savaş yıllarında ABD'yi ve kızıl yıldızı ağırladı"

Bu sene pandemi nedeniyle katılım sayısı ve bazı etkinliklerin kısıtlamalar olsa da, İzmir Enternasyonal Fuarını, gerekli tedbirleri alarak yeniden açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı; öylesine bir fuar değil, fikriyatı İzmir İktisat Kongresinde atılan büyük bir mirasın taşıyıcısı. Şehrimiz İzmir, Atatürk'ün; 'Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner' ifadesiyle dünyaya mesaj verdiği bugünkü fuarların ilk nüvesini teşkil eden 'Yerli Malları Sergisi'nin mirasçısı. İzmir Enternasyonal Fuarı; Türkiye'nin en eski, en kapsamlı ve en görkemli ticari organizasyonu. Ancak fuar, hiçbir zaman sadece ticari bir fuar olmadı. Tarih boyunca; dünyadaki siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkileri çoğaltan bir misyon üstlendi. İkinci Dünya Savaşı esnasında, dünyada yer yerinden oynarken 1943'te bile kapılarını açarak birbirleriyle savaş halinde olan ülkeleri bir araya getirdi. Soğuk Savaş yıllarında; bir taraftan ABD'yi, öte taraftan kızıl yıldızı Kültürpark'ta ağırladı" dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın, ekonomik ve siyasi ilişkilere katkısı ve tanıklığı haricinde, İzmirliler için büyük anıların ve ilklerin ana ögesi olduğuna vurgu yapan Başkan Soyer, "İzmirliler ve ülkemizdeki herkes, Neil Armstrong'u Ay'a indiren kapsülü ve Ay'dan getirilen kaya parçasını, ilk kez Fuar'da gördü. Fuar, uzaya ilk giden Gagarin'in fotoğrafı altında kozmonot kıyafetinin ilk kez sergilendiği yer oldu. Kot pantolonu, yürüyen merdiveni ilk kez Fuar'da tanıdık. Ülkemizin sanat güneşi Zeki Müren'i ve daha nice kıymetli sanatçımızı, ilk kez Fuar'da görme şansı yakaladık. Her sene Nejat Uygur gibi usta oyuncuların oyunları ile tiyatro sevgisini Fuar'da kazandık. Ülkemiz ve İzmir için böylesi köklü bir geçmişe sahip İzmir Enternasyonal Fuarı'nı bu sene 'Akdeniz' teması ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her şeyden evvel ülkemizin ve İzmir'in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak. Fuar'da pandemiye karşı gerekli tüm sağlık önlemlerini aldık. Fuar'ın kalbi Kültürpark'ta kurallara uygun şekilde bugün 89. kez kapılarımızı açıyoruz" diye konuştu.

En fazla 40 bin kişi bulunacak

Bu yıl 89. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, pandemi koşulları nedeniyle yalnızca 5 gün açık kalacak. Giriş kapılarında ziyaretçilere ateş ölçümü yapılacak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uyulması sağlanacak. Kültürpark'ta aynı anda en fazla 40 bin kişi bulunabilecek.

Maskeli ve mesafeli konserler

89. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda etkinlikler, sağlık ön planda tutularak gerçekleşecek. Bu yıl 'Çim Konserleri', pandemi önlemleri kapsamında düzenlenemeyecek. Onun yerine Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sosyal mesafe kuralına uyularak konserler yapılacak. Bu akşam açılış konseri İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde Akdeniz Kentleri Müziği olacak. Konserden hemen önce, Lizbon Valisi Fernando Medina ve Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau açılışa online olarak bağlanıp İzmirlileri selamlayacak. Açılış konserinin ardından, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi sahne alacak. 8 Eylül Salı günü kapanacak olan 89. İzmir Enternasyonal Fuarı'na girişler ise bu yıl 5 TL olacak.

Sağlık ön planda

Salgın önlemleri kapsamında kapalı holler bu yıl kullanılmıyor. Fuara; Lozan, Montrö, Basmane, Cumhuriyet ve 26 Ağustos olmak üzere 5 kapıdan giriş yapılabiliyor. 89. İzmir Enternasyonal Fuarı, 12.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - İZMİR

Kültürpark, Akdeniz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 89. kez açtı - Son Dakika

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