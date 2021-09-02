İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri çevrim içi olarak başladı

99. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen İzmir İş Günleri, "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" isimli panelle açıldı.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katıldığı panelin açılışında konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, salgın, orman yangınları ve iklim değişikliği etkilerinin sadece bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunu olduğu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda dünyanın en yakın iki ülkesi olduğuna vurgu yapan Cabbarov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de sürekli arttığına değindi.

Azerbaycan ekonomisinin salgının etkilerinin azalmasıyla hızla toparlandığını, ulaşım ve altyapı yatırımlarına hız verdiklerini dile getiren Cabbarov, bu yatırımlarda global iklim değişikliğine dikkat ederek hareket ettiklerini kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde de yatırımlar yapılacağını belirten Cabbarov, "Bu arazilerde akıllı kent konsepti yaygınlaşacak. İlk akıllı kentin temeli atıldı ve arazideki çalışmalar devam ediyor. İşgalden kurtulmuş bütün araziler yeşil enerji alanı ilan edilmiştir." dedi.

"Karbon vergisinden söz ediyorsak kredisinden de söz etmeliyiz"

Endonezya Ticaret Bakanı Muhammad Lutfi ise ülkesinin yaklaşık 9 haftadır salgın nedeniyle kapanmada olduğunu bildirdi.

Bununla enfeksiyon zincirinin kırılmasının amaçlandığına değinen Lutfi, "Bize çok pahalıya mal oldu. Şu anda yeniden planlar yapmaya başladık. 428 milyon doz aşıya ihtiyacımız var herkesin bağışık olabilmesi için. Yıldırım hızında çalışıyor olmalıyız aşılanmayı bitirmek için." dedi.

Salgınla mücadelede birlikte çalışmanın önemine işaret eden Lutfi, bir ülkenin salgını tek başına durdurmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İklim değişikliğiyle de birlikte çalışarak başarıya ulaşılacağını ifade eden Lutfi, şunları kaydetti:

"Sınırlar arası karbon vergisi, ticareti olumsuz etkileyecektir. Bununla başa çıkmak için birlikte çalışmalıyız. Farklı konulardan hepimizin sorumluluğu var. Ülke olarak karbon seviyesini 2030'a kadar yüzde 23'e düşürmeyi hedefliyoruz. Endonezya bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yapacak. Karbon kredisinden de bahsetmemiz gerek. Eğer karbon kredisi olmazsa karbon vergisinden bahsedemeyiz."

"Sıfır Atık Projesi yeşil ekonomiye geçişte bir dönüm noktası"

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Tom de Bruijn de Hollanda kökenli 3 bin işletmenin Türkiye'de iş yaptığını aktardı.

Döngüsel ekonominin önemine dikkati çeken Bruijn, "İlk olarak gelecekte herkes için yeterli gıda, su ve enerji olmasını sağlamak için döngüsel ekonomi çok önemli. İkinci olarak da iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak. Döngüsel ekonomiye geçiş karbon salınımını yüzde 20 azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda olarak 2050'ye kadar tamamen döngüsel ekonomiye geçme hedefinde olduklarını anlatan Bruijn, şöyle devam etti:

"2030'a kadar yenilenmeyen kaynakların kullanımını yüzde 50 azaltmak hedeflerimiz arasında. Türkiye de gittikçe artan bir şekilde döngüsel ekonomiye odaklanmakta. Örneğin Sıfır Atık Projesi yeşil ekonomiye geçişte bir dönüm noktası. Aynı zamanda Türkiye'nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da memnuniyetle karşılıyoruz."

Macaristan ile 4 milyar dolarlık ticaret hacmi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da salgın nedeniyle dünya ticaretinin daraldığını ifade etti.

Macaristan'ın açık bir ekonomisi olduğunu vurgulayan Szijjarto, küresel ticarette ne kadar az engel olursa ülkesinin o kadar işine yarayacağını belirtti.

Türkiye'nin Macaristan için önemli bir partner olduğuna işaret eden Szijjarto, "Liderlerimiz çok net bir hedef belirledi. Ticaret hacminin yılda 5 milyar dolara ulaşması. Henüz bu noktaya varamadık ama ilerliyoruz. Mevcut ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Szijjarto, Türk yatırımcıların ülkesine yatırım yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise ülke olarak uzun zamandır İEF'ye katıldıklarını, salgının dünya gündeminden çıkmasını ve özlenen, coşkulu İzmir Fuarı'nı tekrar yaşamayı umut ettiklerini dile getirdi.

Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Besart Kadia da Türkiye ile dayanışma içinde olduklarına işaret etti.

Türk hükümetine salgın ve ülkesinde yaşanan deprem sonrası yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Kadia, "Bu krizler gösterdi ki bizler aşmamız gereken ortak zorluklara sahibiz. Ekonomik değerler paylaşmayla mümkün." dedi.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sultan Bin Rashid Al-Khater da salgında ülkesinin başarılı bir performans sergilediğini kaydetti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuşma yaptığı açılışın ardından oturumlarla devam eden İzmir İş Günleri, yarın sona erecek.