İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin Rüzgarı
2 saat önce
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika arasında rekabete ve her iki ülkenin gövde gösterisine sahne olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti damgasını vurdu.
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika arasında rekabete ve her iki ülkenin gövde gösterisine sahne olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti damgasını vurdu
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:02
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