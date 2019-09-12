Son Dakika Haberleri: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin Rüzgarı
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin Rüzgarı

2 saat önce

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika arasında rekabete ve her iki ülkenin gövde gösterisine sahne olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti damgasını vurdu.

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Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika arasında rekabete ve her iki ülkenin gövde gösterisine sahne olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti damgasını vurdu

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin Rüzgarı

Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:02 
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