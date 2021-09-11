İzmir Enternasyonal Fuarı'nde espor heyecanı başladı

İZFAŞ'ın iş ortaklığında düzenlenen 'Intel ESL Gaming Fest', oyun startup oluşturmak isteyen yetenekleri 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bir araya getirdi.
Intel ESL Gaming Fest tema duyurusu, yarışmaya dair kurallar ve açılış konuşmasıyla başladı. Teması 'paradoks' olarak belirlenen oyunda, yarışmacılar 48 saat boyunca en iyi startup yani oyun kurgusu için birbirleriyle yarışacak. 'Mağara Jam'adı verilen bu oyun türünde, yarışmacılar belirlenen süre ve temaya uygun tasarımlar yaparak birbirleriyle rekabet edecekler.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Wendigo Games oyun şirketinin kurucusu, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünün ilk mezunlarından olan Ataberk Palacıoğlu, "Game Jam adında oluşan oyun kültürünü Türkiye'de kendi tarzımızla yaymak istedik. Amacımız, buradan çıkan sonuçları oyun sektörüne kazandırmak" dedi.
Kültürpark uzun havuz yanında kurulan teknoloji ve oyun alanında yarışmacılar stantları içerisinde, 48 saat boyunca kendi tasarımlarıyla bir oyun yapmaya başlayacak. Bu süre içerisinde sponsorlar burada çeşitli etkinlikler yapacak. E-sporlarla ilgili söyleşiler, FIFA turnuvaları gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek. Etkinliğin ilk gününde ayrıca, İzmir Cup FIFA yarı final ve final karşılaşmasının ardından şampiyon Kaan Tüzün oldu.
Palacıoğlu, "Kültürkpark'ta bu organizasyonu yapabiliyorsak Tunç Başkan sayesindedir. 15 tane standımız var. Gerçekten büyük bir alandayız. Ne sorun varsa hemen çözülüyor. Her şeyimiz hazır. Tunç Başkan sayesinde daha önce online olarak yaptığımız etkinliğimizin dördüncüsünü fiziksel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
ÇİM KONSERLERİ/ 20.30
(Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan)
İrem Derici
MOGAMBO GECELERİ/ 21.00
(Mogambo Yanı)
Ceylan Ertem
YÜZ YÜZE SOHBETLER
(Yunuslu Havuz )
Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin/ 18.00-20.00
İZMİR SAHNESİ/ 19.00
(Kaskatlı Havuz Sahnesi)
Refik Cemal Ateş Besteleri & Grup 35
FUAR ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
(Ahşap Sahne Çim Alan - Tenis Kortu Önü)
İzmir Çocuk Sahnesi
Bay Balon Palyaço/ 18.00
Şekilli Baloncu/ 19.00
Fuar Çocuk Etkinlikleri/ 16.30-22.30
Şişme Oyun Alanı
Vücut Langırtı
Planetaryum (Çocuk Bilim Çadırı)
Bilicra ile Çocuklar Atölyeleri
İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü/ 18.00-23.00
(Pakistan Pavyonu Sergi Salonu Yanı)
SPOR ETKİNLİKLERİ/ 17.30-23.00
(Tenis Kortu Önü Çim Alan)
MİKROP HİKMET İLE ZAMANA YOLCULUK/ 18.30-20.00
(İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan)
ETKİNLİKLER
Bilgi Yarışması/ 18.30-20.30
(Uzun Havuz )
Zipline Parkuru/ 16.00-23.00
(Çim Konserleri Yanı)
Şef Sensin/ 19.00-22.00
(Göl Önü)
SERGİLER/ 16.00-23.00
90. İEF Tarihi Sergisi
(Lozan Kapısı Heykel Önü)
Belenco ile "Refik Anadol Bosphorus" Sergisi
(1B Nolu Hol Önü)
İş Bankası "Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal"
(Atlas Pavyonu)
1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi
(İzmir Sanat Merkezi)
Artifex Ludens -Sanatla Oyun Sergisi
(Atlas Pavyonu)
KİTAP SOKAĞI/ 16.00-23.00
(Eski Göl Gazinosu Önü)
TERRA MADRE ANADOLU TANITIM STANDI/ 16.00-23.00
(Uzun Havuz Girişi)
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDI/ 16.00-23.00
(Resim Heykel Müzesi Önü)
UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ
(4 NOLU HOL VE ÖNÜ)
INTEL ESL GAMING FEST 2021/ 14.30-22.30
(Mogambo Yanı)
Mağara Jam İEF #2
14.00 - 00.00 Mağara Jam 2. Gün
16.30 - 17.00 Steam Rehberi
17.10 - 17.40 Espor Kültürü
17.50 – 18.20 Oyun Şirketlerine Yatırım Tavsiyeleri
18.30 - 19.00 Mobil Oyun Girişimciliği
19.10 – 19.40 Oyun Sektöründe Kariyer
ÇİM KONSERLERİ/ 20.30
(Yeraltı Otoparkı Üstü Çim Alan)
Mehmet Erdem
MOGAMBO GECELERİ/ 21.00
(Mogambo Yanı)
YÜZ YÜZE SOHBETLER
(Yunuslu Havuz )
Lal Laleş, Şeyhmus Diken/ 17.15-18.30
Şükrü Erbaş/ 18.45-20.15
İZMİR SAHNESİ / 19.00
(Kaskatlı Havuz Sahnesi)
Şeyma Özbay
FUAR ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
(Ahşap Sahne Çim Alan -Tenis Kortu Önü)
İzmir Çocuk Sahnesi
Şekilli Baloncu/ 18.00
Bay Balon Palyaço/ 19.00
Fuar Çocuk Etkinlikleri/ 16.30-22.30
Şişme Oyun Alanı
Vücut Langırtı
Planetaryum (Çocuk Bilim Çadırı)
Bilicra ile Çocuklar Atölyeleri
İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü/ 18.00-23.00
(Pakistan Pavyonu Sergi Salonu Yanı)
SPOR ETKİNLİKLERİ/ 17.30-23.00
(Tenis Kortu Önü Çim Alan)
MİKROP HİKMET İLE ZAMANA YOLCULUK/ 18.30-20.00
(İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan)
ETKİNLİKLER
Bilgi Yarışması/ 18.30-20.30
(Uzun Havuz )
Zipline Parkuru/ 16.00-23.00
(Çim Konserleri Yanı)
Şef Sensin/ 19.00-22.00
(Göl Önü)
SERGİLER/ 16.00-23.00
90. İEF Tarihi Sergisi
(Lozan Kapısı Heykel Önü)
Belenco ile "Refik Anadol Bosphorus" Sergisi
(1B Nolu Hol Önü)
İş Bankası "Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal"
(Atlas Pavyonu)
1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi
(İzmir Sanat Merkezi)
Artifex Ludens -Sanatla Oyun Sergisi
(Atlas Pavyonu)
KİTAP SOKAĞI/ 16.00-23.00
(Eski Göl Gazinosu Önü)
TERRA MADRE ANADOLU TANITIM STANDI/ 16.00-23.00
(Uzun Havuz Girişi)
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANDI/ 16.00-23.00
(Resim Heykel Müzesi Önü)
UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ
(4 NOLU HOL VE ÖNÜ)
INTEL ESL GAMING FEST 2021/ 14.30-22.30
(Mogambo Yanı)
At0m Game Jam #Final
17.00 Mağara Jam Finali Başlangıcı
17.00 - 17.10 Açılış Konuşması
17.10 - 20.30 Takımlar Oyun Tanıtımı
20.30 Mağara Jam Finali Bitişi
Son Dakika › Gamegar › İzmir Enternasyonal Fuarı'nde espor heyecanı başladı - Son Dakika