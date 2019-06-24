İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:58
Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir
Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.
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