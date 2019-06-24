Son Dakika Haberleri: İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin
Son Dakika Ekonomi Haber

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin, System.String[]
Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ortak ülkesi bu yıl Çin olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:58 
ticaret bakanlığı, izmir, çin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:03:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki ortak ülkesi Çin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]