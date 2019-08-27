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İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konukları İstanbul ile Kahramanmaraş

1 saat önce

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yıl onur konuğu illeri, İstanbul ile Kahramanmaraş olarak açıklandı.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konukları İstanbul ile Kahramanmaraş, System.String[]

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yıl onur konuğu illeri, İstanbul ile Kahramanmaraş olarak açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZFAŞ ev sahipliğinde 6-15 Eylül tarihlerinde 88'incisi yapılacak İEF, ilk kez İstanbul'u "Onur Konuğu İl" olarak ağırlayacak.

Kahramanmaraş'ın da onur konuğu il olarak katılacağı fuarın, partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkesi Hindistan olacak.

Fuarda, İzmir İş Günleri kapsamında yurt dışından gelecek heyetlerle görüşmeler yapılacak.

Ayrıca, konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinlikler düzenlenecek.

Açıklamada, 6 Eylül'de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak büyük açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı bilgisi yer aldı.

Onur konuğu il uygulaması

Kentlerin daha yakından tanınması ve şehirler arası ticari bağlantıların artırılması için 2005 yılında düzenlenen 74'üncü İEF'de onur konuğu il uygulaması başlatıldı.

İEF'nin ilk onur konuğu ili Mardin oldu, Mardin'i sırasıyla Uşak, Çorum, Karabük, Çanakkale, Gaziantep, Denizli, Hatay, Sinop, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Manisa ve Muğla izledi.

Kahramanmaraş, İstanbul, Eylül, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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