İzmir Enternasyonal Fuarı 90'ıncı kez kapılarını açtı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tüm insanlığı tehdit eden iklim krizi gerçeğinin ticari hayata etkileriyle mücadele edebilmek için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen törenle 90'ıncı kez kapılarını açtı.

Törende konuşan Bakan Muş, İzmir'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir'in Ege Bölgesi'nin incisi olduğuna değinen Muş, "İzmir Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde İstiklal Harbi'mizin ve Milli Mücadele hareketimizin sembol kentidir. İzmir, henüz cumhuriyet ilan edilmeden yerli ve milli iktisat kongremize ev sahipliği yapmış kentimizdir. Bu anlamda ülkemizin iktisadi bağımsızlığının ve ekonomik temellerinin atıldığı yer olması sebebiyle İzmir'in gönlümüzdeki yeri ayrıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin ticareti için önem taşıyan ve daha pek çok ilkleri taşıyan İEF'nin devam ettiğine değinen Muş, İEF'nin mirasına büyük önem arz ettiklerini vurgu yaptı.

İEF'nin kültürel anlamda da çok katkı sunduğuna değinen Muş, "İnşallah önümüzdeki yıl fuar programı ve iş günleri etkinliğini geniş bir katılımla fiziki olarak gerçekleştireceğiz. Zira İZFAŞ ile birlikte 2022 ve sonrası yönelik programları şimdiden konuşmaya başlamış bulunuyoruz." dedi.

İzmir'in Türkiye'nin kalkınmasında ve dışa açılmasında Cumhuriyetin ilk yıllarından beri rol oynadığına işaret eden Muş, "Bu bağlamda hedefimiz fuar kapsamında gerçekleştirmeye başladığımız İzmir İş Günlerini küresel çapta kabul görmüş bir etkinlik haline getirmektir." diye konuştu.

Dün açılışı gerçekleşen 7. İzmir İş Günlerinde çeşitli ülkelerden bakan ve temsilcileri çevrim içi olarak ağırladıklarını hatırlatan Bakan Muş şunları kaydetti:

"Bu sene odaklandığımız iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm tüm dünyanın artık üzerinde hassasiyetle durduğu küresel öncelik haline gelen ve ticaret alışkanlıklarını etkileyecek önemli bir konu haline gelmiştir. Zira tüm dünyada etkisini gösteren yangın, kasırga, sel, müsilaj gibi afetler hepimizi tehdit etmektedir. Bu felaketler aslında insanoğlunun doğaya karşı değil doğayla bir olarak hareket etmesi gerektiğinin işaretidir. Bu kapsamda hükümetimizce Yeşil Mutabakat Eylem Planı temmuz ayında yürürlüğe konulmuştur. Eylem planımızdaki adımları kararlılıkla hayata geçirecek, tüm insanlığı tehdit eden iklim krizi gerçeğinin ticari hayatı etkileriyle mücadele edebilmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."

Diğer konuşmacılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İzmir Enternasyonal Fuarı'nın büyük tarihi simgelediğini söyledi.

Fuarın dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olduğunu dile getiren Erkek, "İzmir Enternasyonal Fuarı iktisadi, ticari, kültürel, sanatsal açıdan ve ülkemizin tanıtımı açısından çok çok önemli. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin izlerini taşıyor. Dolayısıyla biz bugün her yıl olduğu gibi bir tarihe tanıklık etmenin gurunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise İzmir'de fuar kültürünün geçmişten beri var olduğunu belirterek İEF'nin bu anlamdaki önemine değindi.

İzmir'in ticaret erbabı için her zaman tercihi edilen bir kent olduğuna işaret eden Gülle, "Yılın ilk 7 ayında İzmir 8 milyar doları aşan ihracatıyla en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ilimiz oldu." şeklinde konuştu.

İsmail Gülle, salgın döneminde fuarların dijital ortama taşındığı ve TİM olarak bu dönemde 12 sanal fuara imza attıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizde süratle devam eden aşılama çalışmaları fiziksel fuarların gerçekleştirilmesinde bize bu imkanı sağlamış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler her fuara oldukça önem veriyor ve bütün fuarlarımızı destekliyoruz. Çünkü bize göre fuarlar ihracatçının dünyaya açılan bir penceresidir. İşte bu yüzden ihracatımızın daha da yükselmesi için dijital ortamda edindiğimiz tüm kazanımları koruyarak fiziksel fuarları önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğiz."

Ağustos ayı ihracat rakamlarına da değinen Gülle, "İhracatta rekorlar kırdığımız 7 ayın ardından ağustos ayında da tarihi bir performans gerçekleştirdik. Ağustos ayında da ihracatımız yüzde 52 artışlar 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracatı. Ama aynı zamanda bir Cumhuriyet tarihi rekoru daha gerçekleştirdik. 12 aylık ihracatta 207,5 milyar dolara ulaştık." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İEF'nin kentle özdeşleştiğini, İzmir ve Ege'nin can damarlarından olduğunu ifade ederek burada emeği geçenlere teşekkür etti.

Salgın nedeniyle 2 yıldır fuarın içeriğinin daraltılmak zorunda kalındığını aktaran Köşger, "Fuar ilimizin ve ülkemizin sosyoekonomik gelişmesine ve kültürel aktivitelerinin çeşitliliğine önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İEF'nin sadece İzmir'le sınırlı kalmadığını ve tüm dünyayı sardığını belirterek fuarın yalnızca bir etkinlik değil, memleketin bir kültür mirası olduğunu söyledi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yıl "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarını taşıdığını aktaran Soyer şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez önemli bir küresel etkinliği İzmir Enternasyonal Fuarı'yla birlikte düzenliyoruz. Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne önümüzdeki hafta ev sahipliği yaparak, dünyanın önde gelen şehirlerinin belediye başkanlarını ve kültür temsilcilerini ağırlayacağız. Zirvede, kültürü ortak bir değer olarak hem ekonomik kalkınmanın hem de doğayla uyumlu yaşamın bir kaldıracı olarak nasıl kullanabiliriz, bunu müzakere edeceğiz. Doksanıncı fuardaki bir diğer yenilik ise spor. İEF bu yıl ilk kez sanatın yanında spor etkinliklerini de içeriyor. Fuara gelen ziyaretçilerimize İzmirli spor kulüpleri ve sporcularla buluşma imkanı sağlıyoruz. İEF kapsamındaki Next Game Girişimcilik Yarışması ise İzmir'in yaratıcı endüstriler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı koyuyor."

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Muş ve protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

İEF 12 Eylül'e kadar açık kalacak.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.