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İzmir erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolünde

44 dakika önce

Erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolündeFETÖPDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat...

Erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolünde

FETÖPDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. (29), gece saatlerinde İzmir'e getirildi. Abdülkadir Ö., sağlık kontrolüne götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'nin Nisan ayındaki 689 No'lu KHK ile görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö. hakkında, FETÖPDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden yasa dışı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İzmir'den hakkında gözaltı kararı verilen Abdülkadir Ö., İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Dün, Eskişehir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan Abdülkadir Ö., gece saatlerinde havayoluyla İzmir'e gönderildi. Yeşilyurt'taki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Abdülkadir Ö., sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. FETÖPDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Ö.'ın (29), 'mahrem imam'larla bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

İzmir erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolünde

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
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