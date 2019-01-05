Son Dakika Haberleri: İzmir Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

İzmir Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

13 dakika önce

Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın adlı genç bir kızla aralarında...

Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)

GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu'ndan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın adlı genç bir kızla aralarında geçen diyalog güne damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Tutku Yalçın, konuşma sırasında "Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Polis abilerin 3600'ünü niye yapmıyorsun" dedi. Erdoğan da "Sen söyledikten sonra tamam ya" yanıtını verdi. Ancak genç kızın "100 günlük programında yokmuş ama" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:12 Kaynak: DHA

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