İzmir eşini, çocuklarını, kolunu ve bacağını depremde kaybetti, kendi gibi depremzedelere umut oldu - Son Dakika

Eşini, çocuklarını, kolunu ve bacağını depremde kaybetti, kendi gibi depremzedelere umut oldu

İZMİR'de yaşayan ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde eşini, iki çocuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden 48 yaşındaki Asya Koşal, tüm zorluklara rağmen yaşama tutundu. Tek eliyle örgü örerek sosyal medya üzerinden kendi gibi engellilere örgü eğitimi veren Koşal, şimdi de Elazığ depremzedelerine umut oldu. Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal, hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

Ayşe Koşal (48), 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde 72 saat boyunca enkaz altında kaldı. Çocukları Oğulcan (5), Cansu (8) ve eşi depremde hayatını kaybederken, kendisi üç günün sonunda enkaz altından çıkarıldı. Kangren olduğu için sağ kolu ve sağ bacağı kesilen Koşal, 2011 yılında Yavuz Koşal ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Yaşamın tüm zorluklarına rağmen hiçbir zaman pes etmemeye karar veren Koşal, burada tek eliyle atkı ve bere örmeye başladı. Daha sonra ördüğü ürünleri sosyal medya hesabında paylaşan ve büyük destek gören Koşal, çektiği videolarla kendisi gibi engellilere de örgü eğitimi vermeye başladı. Şimdi ise 24 Ocak'ta Elazığ'ı 6.8'lik sarsıntı sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal, hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak. Depremzedelerle benzer duyguları hissettiklerini söyleyen Koşal, "Hiçbir zaman korkmasınlar ve mücadele etmekten vazgeçmesinler. Çocukları olan çocuklarına sarılsın, onlar için güçlü dursun. Nefes aldığımız sürece umut vardır" dedi.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Kolunu ve bacağını kaybettikten sonra fantom denilen hayalet ağrılar yaşadığını anlatan Koşal, "Depremden önce bir diş hekimi ofisinde çalışıyordum. Çocukluğumdan beri örgü örmeyi seviyorum ancak deprem sonrasında örmeyi bırakmıştım. Boş durmayı sevmediğim için sürekli ne yapabileceğimi düşündüm. Bir gün ablam kendisinin ördüğü örgüyü tesadüfen yanıma bıraktı. Denedim ve yapabildiğimi gördüm. Şuanda tek elimle tığ kullanabiliyorum. Sadece örgü örmek şuan bana terapi gibi geliyor. Örgü örmek ağrılarımı dindirmiyor hatta bazen fazlalaştırıyor ama bir şeyler üretebildiğime odaklanmak bana terapi gibi geliyor. Diğerleri gibi çok rahat öremesem de severek örgü örüyorum" dedi.

'YURT DIŞINDAN DAHİ YAZIYORLAR'

Sosyal medyada paylaştığı ürünlerin büyük beğeni topladığını anlatan Topal, ""Ürünlerim ilgi görüyor ancak beni asıl mutlu eden insanların verdiği tepkiler. Birçok kişiden 'Hayatımı değiştirdin', 'Umut oldun' gibi tepkiler alıyorum. İnsanlar benim hikayeme bakarak pes etmemeyi ve mücadele etmeyi bir kez daha hatırlıyorlar. Bu benim için çok kıymetli. Aynı zamanda benim gibi bir kolu olmayan ve örgü örmek isteyen kişiler de benim sıkı takipçilerim. Onlara çektiğim videolarla nasıl örgü örebileceklerini anlatıyorum. Yurt dışından dahi çeviri programlarını kullanarak benimle iletişime geçen ve 'Bana da öğret' diyen birçok kişi oldu. Ne mutlu bana" diye konuştu.