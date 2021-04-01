İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş - Son Dakika

İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş

01.04.2021 14:56

Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemişİZMİR'in Çiğli ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı (32) elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal (41) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı (32) elleriyle boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal (41) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

Olay, 30 Mart Salı günü, Balatçık Mahallesi 87905 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELLERİYLE BOĞUP, YAKLAŞIK 3 SAAT BAŞINDA BEKLEMİŞ

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermeyi reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi, dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş
İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş
İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş
İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş

Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Eşini elleriyle boğup 3 saat başında beklemiş - Son Dakika


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