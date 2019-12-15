İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti-arşiv - Son Dakika

İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti-arşiv

6 saat önce

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybettiİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin (38), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin (38), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı öne sürülen 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Ancak çiftin çocukları Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak.

Tekin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)-

İzmir eşinin 'bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti-arşiv

İbrahim Tekin, Filiz Tekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:59 Kaynak: DHA
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