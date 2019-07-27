Son Dakika Haberleri: İzmir - Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

İzmir - Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

20 dakika önce

TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.
'Türkiye'nin ilk kadın çevre ve turizm bakanı' unvanına sahip olan, bir dönem devlet bakanlığı ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan Işılay Saygın, 28 Haziran'da nefes darlığı yaşadığı için İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Saygın, 29 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 72 yaşında hayatını kaybetti.
Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliğinin yanı sıra 51 ve 52'nci Hükümetlerde Devlet Bakanı görevini üstlenmişti. Saygın, 53'üncü Hükümette ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Hükümetlerde ise yeniden Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.
İzmir - Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti
Işılay Saygın, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de palet fabrikasının deposunda yangın! Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım'ın 1 Ocak 2020'de faaliyete geçmesi bekleniyor Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı İzmir'de arabada bırakılan çocuk feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.7.2019 06:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir - Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]