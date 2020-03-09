İZMİR Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldı - Son Dakika
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İZMİR Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldı

6 saat önce

Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldıİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kişi eski eşinin iş yerine giderek bıçakla rehin aldı.

Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kişi eski eşinin iş yerine giderek bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarmanın adamı 2 saatlik ikna çabası sonucu, kadın zarar görmeden kurtarıldı.

Kemalpaşa ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşandığı karısının iş yerine gidip, beklemeye başladı. Eski eşini servisten indiği sırada yanına yaklaşarak elindeki bıçakla rehin alan kişi çevredekileri de tehdit etti. Yanlarına kimseyi yaklaştırmayan eski koca, yaklaşık 2 saatin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin ikna etmesiyle teslim oldu. İş yeri önünde korku dolu anlar yaşanırken, kadının zarar görmediği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli ise karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İZMİR Eski eşini 2 saat boyunca bıçakla rehin aldı

Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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