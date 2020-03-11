İZMİR Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş - Son Dakika
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İZMİR Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

6 saat önce

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüşİZMİR'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), adliyeye sevk edildi.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

İZMİR'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), adliyeye sevk edildi. Ercüment A.'nın ifadesinde, boşanma nedeniyle kendisinin mutsuz, eski eşinin ise mutlu olması nedeniyle bu durumu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir giyim mağazasında meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel'in giyim mağazasına gitti. Dükkanda bilinmeyen nedenle tartıştığı Melek Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayan Ercüment A., kaçtı. Melek Dağyel'i kanlar içinde görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Melek Dağyel'e ilk müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Dağyel, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Ercüment A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ercüment A., sorgusunun ardınrdan adliyeye sevk edildi. Ercüment A.'nın ifadesinde boşanma nedeniyle kendisinin mutsuz, eski eşinin ise mutlu olması nedeniyle bu durumu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İZMİR Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

Polis, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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